NONO性侵案逆轉起訴！小紅老師「苦等2年」發聲了：台灣司法還有希望

記者徐珮華／綜合報導 男星NONO（陳宣裕）日前遭2名女子指控性侵害及猥褻，案件一度獲不起訴處分，高檢署發回士檢續查後迎來大逆轉，今（5）日依強制性交、強制猥褻罪起訴。事件吹哨者「小紅老師」得知消息備感振奮，稍早透過社群平台發聲「終於看到一些些的曙光」。 NONO涉嫌性侵、猥褻遭起訴。（圖／資料照） ▲NONO涉嫌性侵、猥褻遭起訴。（圖／資料照） 小紅老師2023年6月控訴NONO性騷擾惡行後，陸續接獲20多名女子私訊告知受害，她也帶頭整理資料並提告。官司纏鬥2年多，結果一度令人灰心；不過如今迎來轉機，小紅老師開心表示「原來台灣司法可能還有點希望，不是大家口中殺人不用關的國家」，也呼籲外界更重視性侵害、虐童、家暴、恐怖情人等婦幼案件。 小紅老師針對NONO被起訴開心發聲。（圖／翻攝自小紅老師臉書） ▲小紅老師針對NONO被起訴開心發聲。（圖／翻攝自小紅老師臉書） 文末，小紅老師不忘感謝檢察官及一路上不離不棄的「486先生」陳延昶，自信喊話「我們還沒放棄，後面還有仗要打，我們還會努力」。486先生作為此案幕後支持者，贊助所有受害者律師費用，稍早也發文直呼大快人心，「這個人（NONO）我真的不認識也無冤無仇，但是看到被害者，我決定務必讓他知道，這世界是有XXX公道的。」 無罪推定原則。(三立新聞網製圖) ▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖) 三立新聞網提醒您： 保護被害人隱私，避免二度傷害 尊重身體自主權，請撥打110、113 拒絕性騷擾，請撥打110、113 性侵害就是犯罪，請撥打110、113 更多三立新聞網報導 前老闆詹智能遭砍殺亡！女團ELL&s慟揭「私下暖舉」：像老父親照顧 撞臉已故大S爆紅！24歲女大生正面回應了 網淚：隱姓埋名去旅行 粿粿31歲生日！范姜彥豐「打破沉默首發聲」遭疑婚變現況曝光