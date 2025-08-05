蔡小虎遭傳烏龍死訊不忍了！露面報平安認「腹部不適」將健檢

台語歌手蔡小虎近年遭誤傳「進加護病房搶救不治」的烏龍死訊，5日他現身為張秀卿的演唱會彩排時，針對不實謠言親自澄清目前健康狀況都很正常，直言「他們為什麼這樣（造謠）？很奇怪欸！」也親自說明目前的身體狀況。 張秀卿（左2）將在台南舉辦演唱會，吳俊宏（左起）、蔡小虎與王彩樺（右）5日一同彩排。（圖／中天新聞） 蔡小虎2007年曾因盲腸爆裂開刀，術後留下腸子變窄的後遺症；2022年底則因小腸阻塞緊急送醫，當時白血球指數一度飆升至2萬5。對於2022年底的住院經歷，蔡小虎表示當時「打完抗生素隔天就好了。」因此對於被傳烏龍死訊感到生氣，強調自己目前很健康「不可能進加護病房！」隨後解釋他一直都有露面上節目，包括《綜藝一級棒》、《花甲少年趣旅行》等通告，且新專輯正在籌備中，還計畫展開東南亞巡演。 蔡小虎（右）與張秀卿（左）深情對唱。（圖／中天新聞） 蔡小虎親自闢謠烏龍死訊。（圖／記者郭竹倩 攝） 提到日前沈玉琳病倒住院的消息，蔡小虎透露近期身體有出現些微不適症狀，包括腹部腸子術後變得較窄，即使已調整飲食習慣，最近仍感到不適，雖然沒有嚴重影響到生活，但他已決定盡快就醫健康檢查。 除了腸胃問題，蔡小虎也透露日前為節目出外景時，因溜冰不慎摔傷，導致左腳踝「整個腫起來」，但目前都沒大礙。 延伸閱讀 談判前賴清德先4大讓步 羅智強轟：暫時性關稅是騙局 震撼！台積電2奈米機密疑外洩 3工程師遭羈押禁見 賴清德邀產業巨頭助攻爭取低關稅 AIT一句話婉拒