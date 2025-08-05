黑幫掛勾柬埔寨機房詐欺洗錢 刑事局逮31嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者黃麗芸台北5日電）天道盟同心會幹部劉男偕竹聯幫弘仁會成員陳男共同設立詐欺金流中心，並和柬埔寨詐欺機房掛勾，偽冒股市名人進行假投資詐騙，至少24人受害，刑事局獲報循線查獲31嫌。 警政署刑事局今天發布破案新聞，偵查第九大隊第3隊隊長邱承迪表示，日前接獲通報得知有被害人於網路社群平台臉書看到假投資詐騙廣告訊息，在不知情下和詐欺集團成員互加LINE好友，遭其話術誆稱投資可獲高額報酬，血汗錢一去無回才知被詐。 隨後，警方立即成立案小組偵辦，會同被害人至面交地點埋伏，當場查獲面交車手及接應人員，並循線溯源追查。 偵查過程中發現，分別以天道盟31歲劉男、竹聯幫成員27歲陳男為首的2個詐欺水車房，透過1名酒店妹友人牽線認識，雙方共同設立詐欺金流中心，旗下成員包含車手及洗錢共犯，專責金流轉移與掩飾。 同時，還和柬埔寨詐欺機房配合，由其負責在國內網路社群平台散布假投資廣告，並偽冒成股市名人誘騙民眾加入通訊軟體，再由詐欺成員提供虛偽投資訊息，並誘導被害人下載假投資APP，依照指示將鉅額款項匯入人頭帳戶或現金面交。 詐騙所得經水房成員層層洗錢轉帳，再由劉男和陳男2人透過通訊軟體指揮旗下車手提領現金，車手還持偽銷貨單佯稱要購買大量名錶，所以需要提領鉅額現金，以避免行員起疑。 另外，也有以虛擬貨幣形式將贓款回流詐欺集團，以規避警方查緝。 初步瞭解，已知被害者達24人，不法所得初估逾新台幣2000萬元；其中，有名72歲男退休人員因此財損多達300萬元。 專案小組經長期偵搜完成後，陸續於民國112年11月至今年7月間，共展開6波查緝行動，分別在雙北市、桃園市、嘉義市、台南市和高雄市31嫌，並成功瓦解詐欺金流據點。 透過 Google News 追蹤中央社 同時，查扣贓款133萬餘元、偽造銷貨單、電腦主機、門號SIM卡、存摺、公司章等贓證物。 劉男和陳男到案後都坦承不諱，全案詢後將31嫌依涉詐欺罪、洗錢罪、偽造文書和組織犯罪防制條例分送地方檢察署偵辦，其中3名車手和3名收水手遭裁定收押，劉男以3萬元交保、陳男無保請回。（編輯：李淑華）1140805