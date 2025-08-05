國旅大洗牌！台灣3家「五星級飯店」熄燈 營業63年也撐不住

生活中心／倪譽瑋報導 五星級飯店「華王大飯店」座落於鹽埕區，早期入住的客人都是當時的知名人物。（圖／翻攝自華王飯店臉書） ▲五星級飯店「華王大飯店」座落於鹽埕區，早期入住的客人都是當時的知名人物。（圖／翻攝自華王飯店臉書） 近年來不少新飯店進入旅宿市場，與老字號飯店競爭，讓國旅市場出現改變。高雄的華王大飯店、華園大飯店六合館、國賓大飯店曾是當地指標性五星級飯店，但因市場等因素紛紛熄燈；專家提出，國際品牌偏好和新飯店合作，老字號飯店也較不易跟上現代消費需求，要選擇轉型或投入「價格戰」都是一大挑戰。 高雄擁有許多飯店，據交通部觀光署統計，高雄的一般旅館有372家、房間數高達2萬187間，其中也有不少老字號飯店。近期市場不斷變化，多間知名五星級飯店紛紛收攤，例如營業58年的「華王大飯店」2019年停業、營業63年的「華園大飯店」六合館2021年停業、營業41年的「國賓大飯店」2023年停業。 2021年高雄華園大飯店六合館，以上億價格將土地連同建物出售。（圖／翻攝自官網） ▲2021年高雄華園大飯店六合館，以上億價格將土地連同建物出售。（圖／翻攝自官網） 也有飯店全力調整以應對市場，如漢來大飯店、福華大飯店進行硬體設備與整體環境升級；而近期高雄麗尊酒店傳出易主，由興富發建設集團出手收購，買下土地、飯店建物1棟等資產，基地面積約509.11坪，打算先依照現況來持續經營，但不排除之後引進國際連鎖飯店品牌接手。 據《中時新聞網》報導，高雄市旅館公會理事長周文彬表示，目前旅宿市場競爭激烈、供過於求，一派業者選擇維持原本品牌定位、一派則加入「價格戰」；而老字號飯店不易跟上消費需求、國際品牌偏好和新飯店合作等，使其競爭力相對偏弱，未來只能積極迎戰或黯然退場。 高雄國賓大飯店宣布於2023年1月31日正式與大家告別。（圖／翻攝自高雄國賓大飯店臉書） ▲高雄國賓大飯店宣布於2023年1月31日正式與大家告別。（圖／翻攝自高雄國賓大飯店臉書） 更多三立新聞網報導 200年甜點老店 員工「老鼠來了沒在怕」爬過食材繼續用 南部漁港吃蝦「10隻破300元」 顧客疑：被當盤子了？ 兇狠脅迫！假檢警「1句話」逼急小老闆 2500萬全被騙走 路邊停車打方向燈、雙黃燈？9大「用燈時機」一次看 搞錯恐噴3600元