英國前首相強生首次訪台！演說嗆北京「錯得離譜」：感謝台灣捍衛自由！

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導 英國前首相強生（Boris Johnson）今（5）日首次訪台，受遠景基金會邀請出席「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」並發表專題演說。他在演講中強調，英國與台灣同樣珍視自由，感謝台灣在這個艱難且危險的地區堅守自由民主，也呼籲國際社會應與台灣站在一起。 英國前首相強生（Boris Johnson）在台發表專題演說。（圖／翻攝自凱達格蘭論壇YouTube直播） 強生此次訪台時間為8月4日至5日，除了論壇演講，他也預計晉見總統賴清德、拜會前總統蔡英文，並由外交部長林佳龍設宴款待。強生在致詞中特別提到，台灣在高階晶片技術上扮演全球供應鏈的關鍵角色，是全球科技發展的重要推手，「人工智慧的發展，多虧有台灣。」 他肯定台灣是擁有2,400萬人口的自由華人社會，不僅民主、多元、包容，更有強烈的台灣認同。他相信台灣「不僅能生存下來，也一定會維持自由民主的生活方式。」 針對兩岸關係，強生直言，真正試圖改變現狀的是中華人民共和國，頻頻以軍機、軍艦騷擾台灣，目標是武力犯台、摧毀台灣民主。他向北京喊話：「恐嚇和武力威脅是錯誤的行為，一旦動手，後果將是一場全球性災難！」 他也質疑中國的統治思維：「台灣對中國毫無威脅，冒著讓全球陷入危機的風險，真的值得嗎？難道所有華人都必須接受一種制度？」他強調，北京其實最大的利益，是有個自由、創新、科技發達的社會鄰居可以合作，而這樣的社會「就近在身旁。」 演說最後，強生說道：「英國與台灣同為海島民主國家，都明白自由的可貴。我們支持你們，因為我們共享相同的價值。」語畢，全場報以熱烈掌聲。 更多FTNN新聞網報導 支持台灣參與WHO！ 友邦駐日內瓦聯合國常駐代表組團訪台 深化台德各領域合作交流！德國議員訪台：了解台灣民主韌性與兩岸關係發展 鄉民監察院／何博文南部挖水溝變大善人？葉元之看不下去：一個月前卻在大罷免要拚補選