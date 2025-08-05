即時中心／顏一軒、魏熙芸報導 「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」今（5）日上午隆重在台北君悅酒店舉行開幕式。總統賴清德致詞時指出，台灣政府將持續推動國防改革，投入更多的資源，讓明（2025）年的國防預算達到GDP3%以上的目標，來提升台灣的自衛能力，同時也會繼續強化經濟韌性，穩健促進經濟安全，除了持續深化與各國之間的經貿合作，也推動包括半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控與次世代通訊等五大信賴產業的升級。 賴清德致詞時表示，凱達格蘭論壇今（2025）年已邁入第9屆，每年世界各國的政要和專家學者，都一起在這個重要平台上，針對印太區域安全的各個面向，交流對話，他要代表台灣人民，誠摯歡迎和感謝各位貴賓共襄盛舉。 他並提到，今年的論壇聚焦三大主題分別為印太區域安全、民主陣營的全社會防衛策略，以及經濟、科技與產業外交的戰略整合。這些主題和台灣的國家發展方向緊密相連，相信透過今年的論壇，台灣會與全球的民主夥伴，凝聚更大的共識，一起讓印太更安全、讓世界更繁榮。 賴清德說，過去一年，國際局勢動盪不已，俄烏戰爭未停、中東衝突加劇，而中國在台海、東海與南海的軍事行動，都讓以規則為基礎的國際秩序，面臨前所未有的挑戰；在威權主義的持續擴張下，民主國家更必須團結在一起，共同捍衛民主與自由的價值；台灣位處第一島鏈的關鍵位置，是印太和平穩定的重要支點。 因此，賴清德說明，他就任總統後積極落實「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，「我們會維持現狀，確保台海和平穩定，同時，我們會持續深化與其他民主國家的夥伴關係，推動全球繁榮發展」。 賴清德續指，台灣正積極強化全社會防衛韌性，今年政府首次把一年一度在7月舉行的漢光演習，與新合併的「城鎮韌性演習」，一同定名爲「國家團結月」。除擴大民眾參與演練外，亦透過軍民協力，驗證全國各地、各單位在面對極端情境時的應變能力。 針對國防改革，賴清德強調，除了持續推動以外，並且投入更多的資源，明年的國防預算，將達到GDP3%以上的目標，來提升台灣自我防衛能力。另，台灣也會繼續強化經濟韌性，穩健促進經濟安全，除了持續深化與各國之間的經貿合作，也推動包括半導體、AI、軍工、安控與次世代通訊等「五大信賴產業」的升級。 他解釋，經濟是國力的基礎，也是民主的後盾，相信民主國家攜手打造更強韌的民主供應鏈，就能讓經濟更繁榮、民主更深化。 賴並向外界說明，在這動盪的世界中，台灣站在威權主義威脅的第一線，也是全球民主防線的最前緣；「我們深刻理解和平的可貴，也明白台海和平不是區域的議題，而是全球經濟與安全穩定的共同責任」。 同時，賴總統強調，身為國際社會負責任的一員，台灣會與全球的民主國家，共同面對挑戰，維護以規則為基礎的國際秩序，以實力捍衛和平，守護我們得來不易的民主與自由生活，再次感謝各位參與論壇，跟台灣站在一起；期待大家今天踴躍發言、積極交換意見，也祝福各位在台灣度過美好的時光！ 今日的論壇，包含遠景基金會董事長陳唐山、英國前首相強生（Boris Johnson）、外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮、法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）與各國專家學者等重要人士出席。 原文出處：快新聞／同台強生！ 賴清德全英文致詞喊：明年國防預算達GDP3%以上 更多民視新聞報導 英國前首相強生將親臨台北 凱達格蘭論壇聚焦印太安全