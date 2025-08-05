廣東爆「屈公病」疫情！醫示警「蚊子藏家中」 3措施防疾病上門

吳欣蓉 綜合報導 / 台北市 中國廣東省近日爆發屈公病疫情，總計已超過7千人染疫，我國也將當地旅遊疫情建議提升為第2級「警示」。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，蚊子一年殺死70萬人，而這個世上最致命的生物，就藏在家中，因此呼籲民眾落實3大防蚊措施，即可預防屈公病。 黃軒表示，屈公病、登革熱、瘧疾、日本腦炎、黃熱病、茲卡病毒等疾病都是蚊子的傑作，而這次屈公病疫情的擴散模式，被世界衛生組織警告，與20年前那場重創全球的重大疫情「幾乎雷同」。這意味著氣候變遷、國際旅行頻繁，加上病毒自身進化，種種因素都為這場疾病的爆發創造完美的「天時地利人和」，讓原本只在熱帶地區橫行的疾病，開始向溫帶蔓延。 黃軒也指出，目前對於屈公病的處置，分為藥物及疫苗接種。前者由於目前無特效抗病毒的藥物，因此僅支持療法為主，包含退燒止痛（如Paracetamol)、打點滴及補充水；後者則是目前已有兩款屆公病疫苗獲授權，但世界衛生組織（WHO）仍表示，尚未在全球範圍內正式納入標準疫苗接種計畫，現在僅美國才有。 因此，黃軒分享3大防蚊措施，呼籲大家落實，避免家中成了滋生蚊子的地點，有效杜絕疾病上門。 1.環境管理 蚊子需要在積水處產卵，所以最有效的防蚊方法，就是從源頭清除繁殖溫床，像是定期檢查家中及周圍環境，把所有可能積水的地方清理乾淨，然後使用除濕機或電風扇，保持室內乾燥，特別是地下室、儲藏室等地方，也要定期清理家中角落和雜物堆積處，減少蚊子的躲藏空間。 2.物理防禦 防止蚊子飛進家中，是保護自己和家人的第一道防線，建議加裝紗窗、紗門，並確保沒有破損，也切記平時進出應隨手關好紗門；也能使用蚊帳，特別是在睡覺時，使用蚊帳是最直接、安全的防護方式，可防止蚊子在睡眠中叮咬；以及善用捕蚊工具，例如捕蚊燈利用蚊子的趨光性來吸引，並電擊牠們，適合放在陰暗處。電蚊拍則可以主動出擊，迅速消滅看到的蚊子。 3.使用驅蚊產品 使用驅蚊產品能提供額外保護，例如防蚊液，不過要注意成分，像是DEET（敵避）是公認效果最好的驅蚊成分，適用於蚊蟲較多的戶外環境，但要注意濃度，兒童和孕婦應諮詢醫生，並選擇低濃度產品；Picaridin（派卡瑞丁）效果與DEET相當，但刺激性較低，不油膩，且不會損壞塑膠製品或衣物，是很好的選擇。 IR3535（伊默寧）使用上溫和安全，對皮膚刺激性低，但防護時間可能較短；天然植物精油類，例如香茅、檸檬尤加利、薄荷等產品則是氣味清新，但防護時間較短，需要頻繁補擦，對於小黑蚊等特定蚊種，效果可能較弱。 除此之外，也建議可在窗台或陽台種植薄荷、迷迭香、香茅等植物，利用牠們散發的氣味達到天然驅蚊的效果，或者可以將這些植物的精油滴在擴香石或水氧機中，讓香味在室內擴散。再不然就是用蚊香或電蚊香，不過在室內使用時，記得保持通風，避免長時間吸入過多煙霧或化學物質。 最後，黃軒也提醒，蚊子對二氧化碳和體味特別敏感，因此運動後或出汗時，盡快沖洗身體，換上乾淨的衣服，也能減少被蚊子叮咬的機率。此外，蚊子會被深色衣物吸引，因此在蚊蟲多的地方，穿著淺色長袖衣物也能起到一定防護作用。 新聞來源：華視新聞