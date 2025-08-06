年薪142k「月花6k」！他工作40年盼退休無憂 聽妻一句話夢碎

日本一名上班族即將退休時才被機子告知，多年來的積蓄只剩200萬日圓（約新台幣40.5萬元）。（示意圖／Unsplash） 日本一名63歲的上班族A先生（化名），年輕時就從家鄉到東京讀大學，畢業後在當地一家建築材料行公司工作長達40年，期盼65歲退休後能過上平靜的生活。他長年將家計交由妻子管理，自己則省吃儉用，以每月3萬元日圓（約新台幣6000元）的小額零用錢過活。然而，妻子在他僅剩2年退休之際，突然透露家中只剩200萬日圓（約新台幣40.5萬元）存款，讓A先生震驚不已，也讓原本計畫中的安穩退休生活，頓時化為泡影。 《THE GOLD ONLINE》報導，A先生在29歲時與同齡女性結婚，妻子婚後一直擔任家庭主婦，照顧兩個孩子的成長與教育。而他則一心投入工作，從無奢侈嗜好，甚至連午餐都是吃自己準備的兩顆飯糰，再從便利商店買一些小菜和飲料。他的年收入最高曾達700萬日圓（約新台幣142萬元），之後逐年減少，60歲時轉為延聘雇用員工，年薪驟降至400萬日圓（約新台幣81.1萬元），但每月僅用3萬元零用金應付吃喝與社交，對未來唯一的期待，就是能在退休後過上自由悠閒的日子，像在咖啡廳閱讀、與妻子旅行，這些都被他視為對自己多年的犧牲最好的回報。 然而，妻子某天神色凝重地表示「有話要說」，並遞出一本存摺，上頭的餘額僅有約200萬日圓（約新台幣40.5萬元），宣稱這是家中全部財產。A先生當場語塞，質疑自己多年的積蓄與他從60歲開始領取的1500萬日圓（約新台幣304.4萬元）退休金去向何處，經追問後妻子才坦承大部分退休金用於償還房貸，餘下部分則投資失利。 事實上，A先生曾建議妻子「孩子去到托兒所後，妳再去工作？」然而，外出工作對不太善於交際的妻子來說壓力很大。他又不能強迫她工作，A先生也沒勉強她，最終選擇「丈夫賺錢、妻子顧家」的傳統分工模式。也是從那時起，家計交由妻子掌管，A先生每月只領3萬日圓（約新台幣6000元）零用錢。妻子雖一開始節儉，但後來她開始在自己身上花錢，包括與朋友聚餐、買名牌包，等孩子獨立生活後，她更沉迷於對南韓偶像的追星活動。 不過A先生對妻子的消費並非渾然不知情，但他以為這些都是在家計範圍內的正常支出，但即便妻子沒有過度花費，家計仍因A先生收入減少而變得吃緊，他的1500萬日圓（約新台幣304.4萬元）的退休金幾乎用來償還房貸，針對剩下的錢，妻子卻未與丈夫商量，選擇最壞的方式償還虧空。 妻子說，她曾透過社群平台認識一名也為家庭主婦的女性，對方鼓吹投資能改善生活，妻子因此動用剩餘資金參與，結果先獲利後虧損，最後對方失聯。妻子解釋「我只是為了家庭好，也因為你的薪水變少才這麼做」，試圖將責任部分歸咎於A先生收入減少。 A先生則自責未曾深入過問家計，過去只認為自己按月領零用金、努力工作就算盡責，卻忽略與妻子的溝通。他回想自己對家庭財務缺乏了解，對妻子的消費與嗜好也一知半解。妻子則反駁，「我們幾乎沒怎麼說話，我什麼時候該徵求你的意見？你對房子的事一點興趣都沒有。只怪我一個人，真是奇怪。」一番話A先生語塞，也體悟到自由退休生活，將成為遙不可及的夢想，實際情況可能是，他即使過了65歲，也得繼續工作賺錢，想到這裡，他頓時感到無比沮喪。 另據SBI新生銀行2024年發布的調查，許多日本家庭仍採傳統的「妻管錢、夫節流」模式，而男性上班族每月平均零用錢約為3萬9081日圓（約新台幣7900元），但專家指出，單靠信任交由配偶處理家計，容易導致資訊不透明與潛在風險，定期夫妻共享財務狀況、共同擬定計畫，才是避免晚年陷入經濟危機的關鍵。 原始連結 看更多 CTWANT 文章 男友安排浪漫空中求婚！妹子剛喊完「我願意」 下秒飛機失控墜毀 青鳥女神翻車3／賴清德親自光顧 青鳥書店「狂開狂倒」4年海撈6700萬公帑 獨家／樂天伙食又翻車「蒼蠅活蛆雙拼」