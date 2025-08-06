台北萬豪堅持會展飯店定位 營收創新高！辦總統就職國宴打響名號 海內外活動上百場

近千名商務客在大大小小的會議室中穿梭，裡頭不乏歐美面孔。後場還設有6公尺長的大型車梯，方便工作人員將跑車、大型展覽品直接搬運至會場。 這裡，是今年邁入第十個年頭的台北萬豪酒店（以下簡稱台北萬豪），約1600坪的宴會場地，可同時容納約2千人，是目前全台最大的國際會展型飯店。每年有上百場來自海內外的活動在此舉辦，光是2024年宴會營收就逾六億元，占飯店整體營收三成。 全站首選：台灣失去川普？葛來儀：民進黨與共和黨的淵源比惠頓想像得深厚 「放眼全台飯店宴會業績，每年能做到6、7億元確實非常亮眼！」雲品國際酒店董事兼總經理丁原偉如此評價，直言台北萬豪，確實是國內少有能符合國際會展規格的飯店。 表面上，台北萬豪能繳出亮眼成績單，是受惠於疫情後會展商機復甦。但最重要的是台北西華飯店（以下簡稱西華）創辦人劉文治長子——現年46歲的萬豪常務董事劉恒昌，大膽的投資眼光及經營策略。 2004年前往美國佛羅里達州攻讀研究所的他，因為父親的一通電話，決定回台接手家族事業，從西華TOSCANA餐廳的服務生做起，一路參與台北萬豪的籌備和營運。 被批評浪費錢仍堅持 成就國內會展飯店龍頭 20多年來，劉恒昌練就對飯店經營的精準判斷力。台北萬豪的國際會展飯店定位，是父親劉文治耗費巨資，歷經土地整合、地目變更等難題，甚至一度因重稅槓上政府，耗費十年煎熬才完成的代表作，由他一肩扛起台北萬豪平地起高樓的圓夢計畫。 「決勝點是興建初期，敢規畫、敢投資，對客人有意義的功能性設備都要堅持。」當初排山倒海的考驗已經成為過去式，此時的他，自信坐在台北萬豪34樓，可一覽松山機場和台北101的天際套房內，談及這家自己一手打造，在台北屹立十年的飯店，語氣裡滿是驕傲。 劉恒昌指著房內的大床，「這張訂製床比一般的King Size都還要大，就是要讓商務客充分休息。」他說。 「曾經有很多人批評這些是浪費錢，但如今回頭看，營運後再去新增這些設施根本來不及。」他強調，要做好國際會展這門生意，無論是硬體設備、場地動線都馬虎不得，而這也正是台北萬豪十年來能夠持續在會展業務保持領頭羊的關鍵。 其實，作為全台首家引進萬豪集團旗下品牌的飯店業主，一開始萬豪並不是劉恒昌心目中的首選品牌，而是想要延續自家品牌西華。「畢竟西華在當時的台灣是很高水準的飯店。」劉恒昌還原當時決策過程。 (閱讀全文…https://btoday.cc/7yt2vz) （本文獲今周刊授權轉載，更多內容請參閲最新一期《今周刊》1494期） 00878配息降至0.4元！想抱「高息ETF三兄弟」退休成奢望？投資達人揭真相：長期依然能穩穩累積 https://thebetteraging.businesstoday.com.tw/article/detail/202508010018 西南氣流豪雨炸中南部一週！雨量逼近莫拉克，政院千億治水拍板，社區如何強化自主防災？ https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180687/post/202508050020