密戀青鳥女神？張鐵志昔捲性騷⋯爭議一次看

▲「青鳥女神」蔡瑞珊被目擊與《VERSE》創辦人張鐵志親密牽手同遊東京澀谷，不過兩人皆為已婚有家室的狀態。（圖／翻攝自蔡瑞珊IG、張鐵志臉書） [NOWnews今日新聞] 《VERSE》雜誌創辦人張鐵志，日前被爆出與「青鳥女神」蔡瑞珊同遊日本，2人甚至在澀谷街頭大方牽手，親密舉動宛如熱戀情侶，但雙方都是已婚有家室的狀態，關係引發外界揣測。其實張鐵志一直以來話題不斷，不僅捲入MeToo性騷擾疑雲、《VERSE》涉侵佔國有地，以及青鳥書店退書等爭議，也遭到立委怒轟是「文化渣男」，如今他恐怕又將深陷情感風波。 張鐵志在2012年與前妻離婚，同年與現任崔姓妻子結婚；2017年原定出任駐英國台北代表處文化組長職務，但最終選擇請辭，留在台灣陪伴長期患病的妻子身旁，當時這個決定還感動了無數人；不過有知情人士爆料，張鐵志表面上為了生病的妻子留台，實際上是因為輿論抨擊，包括民進黨內的反彈聲音也很激烈，所以最終才沒去。 前兩年因藝人黃子佼的MeToo爭議，陸續引爆各界，那時張鐵志也坦承，20多年前曾在KTV酒後斷片，過程中碰觸了學妹身體，不過當年他已致歉並簽下道歉信，有感於MeToo事件頻傳，張鐵志則再次與學妹聯繫致歉，更感嘆多年來事件被不斷放大流傳，演變成另一個虛構故事，幾乎摧毀他的真實人生。言論引發兩派網友掀起論戰，張鐵志隔天也火速刪除貼文，隨後作家房慧真代替當事人表達立場，學妹認為當時受到性騷擾的感受是滿嚴重的，不過因已收過張鐵志道歉，便不再追究。 除此之外，2022年4月，文化部釋出的「空總臺灣當代文化實驗場（面會吧及加油站）複合式餐飲經營標租案」，最終由張鐵志擔任負責人兼董事長的一頁文化得標，依照標案規定，獲委託經營的業務範疇僅限於「複合式餐飲」。然而事實上，標案基地中上百坪的空間，卻多數被劃為一頁文化自有品牌《VERSE》雜誌與青鳥書店的內部辦公區，且一度不開放民眾入內使用，引來外界質疑其「占用國產資源、侵占公共空間」，負面聲浪不斷。 另外在2022年9月，張鐵志擔任總顧問的「青鳥書店」，在高雄承億酒店開設250坪的「承風青鳥」，卻在短短4個月後無預警結束合作，遭經銷商友善書業指控，青鳥自8月起積欠七位數書款，協商後承億董事長雖承諾年底前還清，卻要求「退書機制」，並在3個月內結清高達上百萬元的退書款；對以小型獨立書店為主體、資源有限的友善書業而言，無疑是沉重壓力，當時張鐵志則回應「確實有延遲付款」。此事不僅挑動業界對退書機制的敏感神經，也引發對青鳥書店頻繁與建商、政府BOT合作與快閃開店模式的諸多爭議。 立委鄭麗文日前在立院質詢時，更是狠狠痛批張鐵志根本是「文化渣男」，不僅打著青鳥集團與文化理想的名號，四處打造名人形象、拿政府高額補助卻中飽私囊，從屏東南國、高雄退書爭議一路延燒到中央文化部，鄭麗文認為，他的行徑道貌岸然，實則問題重重；對此，張鐵志僅以書面回應，「這種潑髒水式的質詢，絕非正軌」。 更多 NOWnews 今日新聞 報導 青鳥女神崩壞？「無縫懷孕」又淪小三 親密牽手已婚張鐵志 才爆無縫懷孕又淪小三！青鳥女神「情史糾葛」曝光⋯丈夫慘被隱形 川普脫口台積電投資3000億美元？旅美教授嘆：護國神山恐守不住