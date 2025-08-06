台灣男有多苦？4成爸爸繳7成薪水養家 逾1成「上繳全部收入」

記者柯美儀／台北報導 調查發現超過4成男性每月必須拿出7成以上薪資支應家庭開銷。（示意圖／翻攝自Pixabay） ▲調查發現超過4成男性每月必須拿出7成以上薪資支應家庭開銷。（示意圖／翻攝自Pixabay） 父親節即將到來，1111人力銀行針對職場男性進行壓力調查，結果顯示台灣男性普遍面臨龐大壓力，近95％受訪者坦言感受到壓力，其中「家庭與生活開銷」是最主要來源。超過4成男性每月必須拿出7成以上薪資支應家庭開支，甚至有12.2％的人「全數上繳」薪資。 逾4成薪水進家用 1成2「全數上繳」 台灣男性在生活中面對多少的壓力？1111人力銀行調查發現，9成5受訪者感到壓力沉重，「家庭與生活開銷」是主要是壓力來源。超過40.5％受訪男性透露，自己每月必須拿出7成以上薪資投入家庭支出；27％須貢獻一半薪水，甚至有12.2％的人將「全部」薪資上繳家用。主要開銷項目包括「日常家庭支出」 占80.1％、 「房貸或租金」 55.8％、「子女教養費用」34.2％，顯示台灣男性在家庭角色中，大多還是承擔財務主力。 上班族：月薪至少10萬元才夠養一個小孩 至於婚後工作的安排，有54％的男性支持夫妻雙方婚後仍維持工作，26.1％表示尊重對方意願；但也有18％的受訪者坦言處於「兩難」狀態，一方面希望雙薪能分擔家庭開銷，一方面又擔心家中缺乏照顧人手。調查也進一步詢問「養一個小孩需要多少家庭月收入才足夠？」最多人認為需達到10至15萬元，其次為8至10萬元，顯示出家庭開支與育兒成本的現實壓力。 然而，沉重的經濟壓力也使得 「不婚不生」 逐漸成為趨勢，在受訪尚未成家者中，有42.3％坦言「沒有適合的對象」、40.3％表示「薪水僅夠養活自己」、28.8％則因「收入不穩定」而對婚育卻步。 壓力多選擇沉默承受 心理風險浮現 而當男性面對龐大壓力時，會如何紓解呢？本次調查結果也顯示，最多人會選擇「保持沉默、自行消化」，占46.8％，其次為「放空、睡覺」43.2％，「旅行放鬆」則占35.1％，排名第三。可見不少的台灣男性傾向壓抑情緒，但壓力未能適當排解，反而可能因長期累積而出現心理風險，這一點也非常值得關注。 男性期盼企業增設心靈假 另外，在詢問男性最希望企業能提供哪些支持措施時，前三名依序為「重視生活平衡、彈性工時與遠距工作制度」，占76.5％、「增設男性心靈假、比照女性生理假」，占72％，以及「推動育兒與家庭友善制度」，占40.3％，顯示出男性雖然期待在工作中獲得肯定，但也渴望在職場上獲得更多理解與心理支持。