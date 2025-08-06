鹿希派女友遭疑懷孕！吳宗憲爆「升格阿公」全招了 鬆口小倆口婚事

娛樂中心／綜合報導 綜藝天王吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）穩定交往校花女友盧鼎惠2年，女方近日被拍到臉蛋與身形略顯圓潤、腳踩平底鞋飄孕味，對此鹿希派經紀人向《壹蘋新聞網》表示沒有懷孕。被誤以為即將升格阿公的吳宗憲，今（6）日稍早同樣做出澄清，直指小倆口只是生活過得幸福快樂，不過也大方表示「要結婚隨時都可以」。 盧鼎惠遭疑懷孕。（圖／翻攝自盧鼎惠IG） ▲盧鼎惠遭疑懷孕。（圖／翻攝自盧鼎惠IG） 盧鼎惠被拍到疑似有孕在身，根據《ETtoday星光雲》報導，吳宗憲掛保證她「只是肉肉的，沒有懷孕」。被問到兩人婚期，吳宗憲表明目前以事業為重，不過隨時可以結婚，也認為此事就是隨緣、自由開放，對於兒子婚事樂觀其成。 吳宗憲（左起）鬆口盧鼎惠、鹿希派婚事。（圖／翻攝自吳宗憲臉書） ▲ 吳宗憲（左起）鬆口盧鼎惠、鹿希派婚事。（圖／翻攝自吳宗憲臉書） 事實上，吳宗憲曾在2023年主動PO出與鹿希派及盧鼎惠同框照，寫下「哇厲害啦，可愛的盧小小」；去年又豪砸4000萬元買下台南「老唐牛肉麵」交棒兩人打理，小倆口正式成為老店第3代傳人。如今吳宗憲再鬆口婚期，明顯已經認定準媳婦。 更多三立新聞網報導 沈玉琳在家病倒「送醫過程曝光」！肝指數破萬進ICU 芽芽急找潘若迪 87歲資深女星病逝！半年前參加陳淑芳同學會…友淚曝「未竟遺願」 撞臉已故大S爆紅！24歲女大生正面回應了 網淚：隱姓埋名去旅行 粿粿31歲生日！范姜彥豐「打破沉默首發聲」遭疑婚變現況曝光