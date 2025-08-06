美國會傳喚柯林頓夫婦作證 艾普斯坦案爭議升級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國國會議員今天向前總統柯林頓與前國務卿希拉蕊．柯林頓發出傳票，要求他們針對惡名昭彰的性犯罪富豪艾普斯坦案作證，讓調查此案引發的爭議大幅升級。 法新社報導，名譽掃地的金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年在等待性販運罪名審判期間死亡，調查人員在審查此案的處理過程時，鎖定柯林頓夫婦（Bill and Hillary Clinton）等前民主黨與共和黨政府官員以及司法部。 司法部上月證實，艾普斯坦是在監獄牢房內自縊身亡，且此案實際上已經結案。這番說詞惹怒了川普支持者，其中許多人認為艾普斯坦是遭殺人滅口。自此之後，白宮面臨要求提高透明度的強烈要求。 司法部也表示，艾普斯坦沒有秘密的「客戶名單」，駁斥川普極右翼支持者提出的陰謀論，他們認為民主黨高層共謀涉入此案。 川普敦促他的支持者別再要求公布艾普斯坦檔案，但在共和黨人把持的國會中，民主黨人也一直尋求對強制公布艾普斯坦檔案進行全院表決，並獲得大多數國會議員的支持。 聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（House Oversight and Government Reform Committee）主席柯默（James Comer）致函前總統柯林頓寫道：「你自己承認，你在2002年與2003年曾4度搭乘艾普斯坦的私人飛機。」 「在這些旅行中，你還有一次甚至被拍到接受艾普斯坦其中一名受害者的『按摩』。」 白宮為了轉移公眾對處理此案掀起騷動的注意力，發布一系列引人注目的消息，包括在毫無證據下聲稱前總統歐巴馬主導針對川普的「叛國陰謀」。