啦啦隊女神邊走邊脫…「只剩比基尼」洩暴力身材！阿Ken狂遮下半身被拍

娛樂中心／綜合報導 中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員林可，擁有甜美外型與魔鬼身材，近日在節目展現比基尼穿搭，還放大絕「邊走邊脫」，純慾風格讓全場看得血脈噴張，主持人阿Ken（林暐恆）更是狂遮下半身，被搭檔安心亞質問「為什麼要擋住」。 林可外型亮眼，是高人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝自林可IG） ▲林可外型亮眼，是高人氣啦啦隊女神。（圖／翻攝自林可IG） 林可身穿純白比基尼套裝搭配白色罩衫，一出場就讓全場驚呼連連。沒想到她下秒立刻動手解放胸前蝴蝶結，走到伸展台定點時，全身上下只剩一套內在美，在鏡頭前一覽無遺。林可坦言自己的身材沒有同場來賓短今（胡馨儀）豐滿，因此必須以「炸奶神器」拚場，讓罩杯升一級。 林可大膽地邊走邊脫，全場直呼受不了。（圖／翻攝自《同學來了》YouTube） ▲▼林可大膽地邊走邊脫，全場直呼受不了。（圖／翻攝自《同學來了》YouTube） 林可大膽地邊走邊脫，全場直呼受不了。（圖／翻攝自《同學來了》YouTube） 有趣的是，林可出場後，阿Ken嘴上不斷驚嘆，整個人也默默拿起一旁的泳圈狂遮下半身，當場被安心亞抓包。對此，阿Ken笑說自己太緊張，還稱要聯絡曾腦出血中風的納豆的醫生，顯見林可泳裝雖然沒有特別華麗的設計，殺傷力依舊不容小覷。 阿Ken見到林可火辣穿搭，趕忙遮住自己的下半身。（圖／翻攝自《同學來了》YouTube） ▲阿Ken見到林可火辣穿搭，趕忙遮住自己的下半身。（圖／翻攝自《同學來了》YouTube） 更多三立新聞網報導 鳳梨店面被潑屎！IG「69字低調反應」曝光 不忍嘆：豈能盡如人意 撞臉已故大S爆紅！24歲女大生正面回應了 網淚：隱姓埋名去旅行 粿粿31歲生日！范姜彥豐「打破沉默首發聲」遭疑婚變現況曝光 沈玉琳負債3千萬賣房！小17歲芽芽「秒安慰1句」網看哭：娶對人了