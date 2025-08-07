即時中心／顏一軒、魏熙芸報導 為落實總統賴清德3月宣布的5大國安威脅與17項因應策略，內政部已預告中國人民在台灣的依親居留許可辦法，未來要繳放棄中國護照的證明，金門藍委陳玉珍批評，憲法目前增修條文就是「一中兩區」的架構，要如何放棄憲法不承認的護照？這根本不是內政部重要業務，不要「搞台獨」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（7）日回擊，這與台獨並無關聯，海基會實際上每天都在驗證結婚證書、法院判決文書、身分證明文件等中國的公文書，陳玉珍所述的狀況，是對目前實務做法的誤解。 今日下午16時，陸委會召開例行記者會，由梁文傑針對時事議題接受媒體聯訪。記者提問，內政部日前有預告中國人民在台灣地區的依親居留許可辦法，未來要繳交放棄中國護照的證明，不過陳玉珍卻說我國憲法是一中兩區的架構，要如何放棄憲法不承認的護照，她說這不是重要業務，內政部不要搞台獨，請問陸委會的看法？ 對此，梁文傑解釋，兩岸條例有規定，中國籍人士如果申請在台定居，就要提出喪失原籍證明，也不得領用中國的護照，在過去這30幾年來的實行，一般都是要對方提出除去戶籍的證明，確實對護照這一點，長期以來不容易執行。 梁文傑說明，因為中國人民拿護照的比例很低，大概只有12%，兩岸人民在往來的時候，其實都不使用護照，所以中國人民要來台時，是拿我國發給的通行證，所以在過去在執行時，其實沒辦法確定要入籍台灣的中配有沒有護照，過去是這樣子。 梁文傑強調，現階段因有人提出為何陸委會不執行護照的疑義，因此修訂相關規定，未來必須要提出沒領取中國護照的證明書，但若無法提出或本來就沒護照，陸委會也可以用具結或其它方式來處理，總之就是簡單規定，很多人聯想很多。 他澄清，這跟台獨沒什麼關聯，因為陳玉珍所講的是我國不承認中國護照，實際上護照就是對面政府所發的公文書，它就跟結婚證書、法院判決書是一樣的，是代表公權力的證明文件，實際上兩岸之間，海基會每天都在驗證中國的公文書，像類似結婚證書、法院判決文書、身分證明文件等，這都是該會每天在做的業務。 梁文傑並解釋，我國並沒有「不承認」中國的護照，只是兩岸之間在往來通關時，互相都不使用護照，台灣是用台胞證，中國人民來台是用「大通證」，只是這樣而已，因此陳玉珍所述的狀況，是對目前的實務做法的誤解。 最後，梁文傑也說明，中國似乎也不承認台灣護照，但大家要申請台胞證時，是必須把台灣的護照交給旅行社，送至香港去辦理，中國也是要看護照，兩邊做法其實差不多，這件是修改行政規定，不會影響到大多數人的權利，跟台獨根本也毫無關係！ 原文出處：快新聞／中國人定居台灣得繳「這文件」！陳玉珍稱搞台獨 陸委會一劍封喉 更多民視新聞報導 用李得全證詞救援柯文哲？ 黃國昌再次宣稱「京華城案程序合法」 新北安置機構爆連環性侵！ 議員控社會局：預警機制不完善 勇士教練團再異動！足跡橫跨SBL、ABL、PLG 三連霸成員魏維離隊