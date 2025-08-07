雄獅上半年每股賺8.51元 創上市來新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北7日電）受惠新台幣升值利多，國際旅遊需求持續增溫，雄獅旅行社上半年每股盈餘8.51元，創上市以來新高。鳳凰上半年合併營收為史上新高，年增11.78%，每股盈餘1.32元。 雄獅旅行社今天公告2025年半年報，第2季合併營收新台幣78.47億元，年增4.92%、季增8.93%，第2季每股純益3.94元，累計上半年營收149.93億元，年增11.28%，每股純益8.51元，創上市以來最佳成績。 雄獅7月營收達26.14億元，較去年同期減少2.06億元，年減7.32%，扣除去年郵輪包銷2.6億元，今年7月營收仍小幅成長，累計前7月營收176.07億元，年成長8.77%。 雄獅分析，上半年儘管國際經濟局勢動盪，消費者初期多持觀望態度，但隨著近期經濟趨於穩定，加上新台幣升值的利多效應，國際旅遊需求持續增溫，因此整體表現穩健成長，其中歐洲、日本為產品主力，同時歸功於產品結構調整優化與提早布局。 展望下半年，雄獅指出，新台幣升值與新增國定假日政策雙重利多發酵，旅遊市場需求持續看好，緊接著賞楓、滑雪、耶誕、跨年等秋冬旅遊季節將陸續來臨，特別是長程線產品，已呈現預訂且需求強勁的態勢，看好下半年整體旅遊市場。 鳳凰第2季合併營收8.99億元，年增5.9%，為史上次高，營業利益0.62億元，年增25.55%，歸屬母公司稅後淨利0.7億元，年增14.24%，每股盈餘0.82元。 累計上半年，鳳凰合併營收16.15億元，為史上新高，年增11.78%，歸屬母公司稅後淨利1.11億元，年減18.62%，每股盈餘1.32元。 鳳凰表示，上半年長程線及日本旅遊需求仍呈現成長，因應旅遊成本增加，團費仍屬高檔，加上獎勵旅遊團助攻，推升營收成長。展望後市，包機、包船業務仍為重要成長動能來源，利用日本花卷、仙台包機包裝東北行程，9月底以前已銷售一空，第4季銷售也持續增溫中。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 展望後續，鳳凰表示，進入秋冬賞楓季節，日、韓、歐洲及美加等各地秋季賞楓行程也持續熱賣中，慶典主題如耶誕市集等，每年也都能吸引旅客慕名前往，歐洲河輪、北歐極光屋等行程，仍受旅客青睞，傳統第4季為員工或獎勵旅遊團旺季，雖有美國關稅、地緣政治等因素影響，仍有既定的計畫需執行。 為吸納人才、補充人力缺口，鳳凰表示，通過薪資調整案，將基本起薪調整至3萬3000元，連同去年恢復的員工持股信託公司相對提撥金，追溯自疫情結束後，最高調薪比率約達25%。（編輯：楊蘭軒）1140807