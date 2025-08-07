權威評審團坐鎮！飲食產業奧斯卡獎「2025年食創獎」徵件至9

撰文＝編輯部 面對全球消費習慣急遽翻轉、科技日益革新與永續浪潮席捲，飲食產業正站在重塑邊界、重新定義產業規則的歷史拐點。由飲食產業專業媒體《食力》、台灣第一飲食群募平台《拾光》共同舉辦的飲食產業創新權威評鑑「食創獎」正如火如荼地徵件中！2025年度以「破框出擊！創造飲食新邊界」為徵件主題，徵件至至2025年9月1日為止，務必把握時間完成報名！ 7大初審單位、31位跨領域專業評審 嚴謹評選當年度最佳創新方案 食品產業正往永續和更加安全的未來邁進，只要敢於提出創新解法、跨越產業邊界的創新實踐，「食創獎」就是專屬於你的舞台。齊聚業界最具代表性以及權威的評審團隊，將為每年度的創新方案做出最公正客觀的評選。 譽稱「飲食產業奧斯卡獎」的食創獎，持續帶動台灣飲食產業持續創新突破，為飲食消費環境創造新價值，評選共分為2個階段，「第一階段書審」由「台灣包裝設計協會、台灣設計聯盟、社團法人台灣食品技師協會、社團法人台灣服務業發展協會、國立高雄餐旅大學餐旅學院、雪芃廣告集團、優樂地永續服務股份有限公司」7大專業團隊進行初審；「第二階段複審」則齊聚社群行銷、包裝美學、食品飲料研發、餐飲服務、產業供應鏈管理等專業背景的31位專家，由財團法人食品工業發展研究所所長廖啓成擔任評審長組成專業複審評審團，從初審到複審皆以最審慎的精神為優秀創新的方案做出評選。 【初審合作單位】（依首字筆畫排序） ‧台灣包裝設計協會 ‧台灣設計聯盟 ‧社團法人台灣食品技師協會 ‧社團法人台灣服務業發展協會 ‧國立高雄餐旅大學餐旅學院 ‧雪芃廣告集團 ‧優樂地永續服務股份有限公司 【複審評審團】（依姓氏筆畫排序） ‧王馥蓓（電通集團永續顧問長） ‧朱竹元（優樂地永續服務公司董事長、中華公司治理協會副理事長） ‧吳永強（社團法人台灣連鎖加盟促進協會理事長） ‧吳明錡（國家教育研究院院長室簡任秘書） ‧李明元（客意直火比薩共同創辦人、麥當勞前亞洲區副總裁）