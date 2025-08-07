快訊／今年首例！4旬女去「廣東疫區」被蚊子叮 返台爆4症狀確診屈公病

記者簡浩正／台北報導 我國新增一例屈公病境外移入個案，中部40多歲女性7月中曾去過廣東省，返台後發病。（示意圖／翻攝自PIXABAY） ▲我國新增一例屈公病境外移入個案，中部40多歲女性7月中曾去過廣東省，返台後發病。（示意圖／翻攝自PIXABAY） 我國屈公病境外再＋1。中國廣東省屈公病疫情嚴峻且病例暴增，疾管署本月4日將該地區屈公病旅遊疫情建議等級從第一級注意（Watch）至第二級警示（Alert）。沒想到今（7）日我國就新增一例境外移入個案，中部地區40多歲本國籍女性7月中曾去過廣東省佛山市等地拜訪友人，7月30日回台後隔日出現發燒等4症狀，8月1日住院四天後出院，將持續監測至8月26日。此也為我國今年首例去過廣東染疫的個案。 疾管署今日下午宣布，國內新增1例屈公病境外移入病例，為居住中部地區40多歲本國籍女性。副署長曾淑慧說，該女個案今2025年7月至中國廣東省佛山市及深圳拜訪友人，7月30日返臺，31日出現發燒症狀，8月1日因紅疹、腳踝及四肢疼痛等症狀就醫並住院治療，經採檢送驗後確診。 她說，個案住院四天後，8月4日已痊癒出院，將持續監測至8月26日。衛生單位調查發現，個案發病前之潛伏期於中國廣東省旅遊，且自述於廣東拜訪友人期間曾被蚊子叮咬，研判為中國境外移入個案。衛生單位已針對個案住家完成病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治等工作。 疾管署指出，今年截至8月6日累計17例屈公病確定病例，均為境外移入，感染國家以印尼(13例)為多，其次為菲律賓(2例)、斯里蘭卡及中國廣東省(各1例)；目前境外移入病例數仍為近6年同期最高(2020-2024年同期介於0-6例)。此外，中國廣東省屈公病疫情嚴峻，自7/8報告首例移入病例以來，迄今累計逾7,000例病例，近1週(7/27-8/2)新增2,892例病例，以佛山市最多(2,770例)，該省其他城市近期陸續出現病例，並於澳門及香港等地報告移入病例，另澳門近日已出現本土病例。佛山市於近期每日新增病例數雖有呈現下降情形，惟病例數仍多。本署已提升中國廣東省之國際旅遊疫情建議等級至第二級：警示(Alert)。 因應中國廣東屈公病疫情發展，疾管署全面強化國際及小三通港埠之入境發燒篩檢及防疫衛教，並持續進行機上旅遊防疫衛教；針對自中國廣東入境且有疑似症狀者，加強執行TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）風險評估、採檢、衛教及發放防蚊液等檢疫措施，及時掌握高風險個案並於入境後進行健康追蹤關懷。另疾管署亦籲請相關旅行業、導遊領隊及航空公司配合宣導，提升民眾對前往屈公病流行地區之風險警覺及自我防護意識，建議應穿著淺色長袖衣褲、使用經政府核可之防蚊液等措施。 疾管署說明，屈公病由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎(特別是手腳的小關節、手腕和腳踝)、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。新生兒、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易併發重症之風險族群。 疾管署提醒，計劃前往中國廣東省或其他屈公病流行地區的民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊液；入境時如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，以利及早通報、診斷及治療。 更多三立新聞網報導 沈玉琳罹血癌傳「急轉診台大醫院」治療評估！院方回應了 沈玉琳罹血癌！台大醫：血球都會偏低「3急性症狀」快就醫、存活率曝光 跟沈玉琳一樣都罹血癌！「這女星」不放棄治療「1年後康復」 不只發燒！沈玉琳發聲證實罹血癌 2大類型「常見4症狀」一次看懂