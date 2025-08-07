不要太自負，也不過度自卑、喪失進取！不高估自己能力是一種幸福，必會為自己的成功而驚喜

截至目前，我們已經思考了不幸福的各種原因，而現在要進行比較愉悅的工作，即思考幸福的原因。先前從某些朋友的談話和著述中，我差點要做出結論，即現代人是不可能找到幸福的。然而，在不斷反思、出國旅行以及與我的園丁對話後，我的想法有所動搖。在之前的章節中，我分析過為什麼我的文人朋友們會不幸福。而在這個章節，我想好好介紹我一生中遇到過的幸福之人。 幸福仍然可能實現嗎︱我所認識的快樂人士 雖然我們可劃分出各種程度的幸福，但主要有兩種：樸素和精緻的，或稱為動物性和精神性的，或心靈和頭腦的。要選擇哪一個對比，取決於我們要證明的論點。此刻我沒有想證明什麼，只是描述有這樣的區別。也許區分幸福最簡單的方式，即一種任何人都可以獲得，另一種只有受過教育的人才能得到。 小時候，我認識一個快樂的挖井人，他的身材高大強健，但不會寫字也不識字。一八八五那一年，他拿到一張投票單，那是他第一次知道世上有議會這種機構。他的快樂不依賴於任何知識的源頭，也不基於對自然法則的信念。他不知道人類將演化得更完美，以及國營事業公共化的好處。他沒聽過基督復臨安息會的布道，或任何知識階層必備的生活信條。他的快樂來源是身體的活力、工作上的滿足，以及克服萬難、鑿破岩層。 現在我的園丁也屬於同一種人。他常年發動剿滅兔子的戰爭，一提起這檔事，他口吻活像倫敦警察局的人提起布爾什維克。他認為兔子是邪惡、狡猾和殘暴的，只能用同樣狡猾的手段去對付牠們。在北歐神話中，瓦爾哈拉（Valhalla）的戰士每天都會捕獵野豬，但這種野豬被殺死後，第二天清晨又會奇蹟般地復活。我的園丁也一樣，他每天殺死敵人後，不用擔心第二天沒有敵人可以對付。儘管已經年過七十，他還是整日工作，每天騎車穿越二十公里的小徑來上班。但是他的快樂是無窮無盡的，都是由那些兔子所提供的。 但是有些人會說，地位高的人無法獲得這些簡單的快樂。向兔子這麼渺小的動物宣戰，有什麼快樂可言？這種觀點很沒道理。兔子比黃熱桿菌大多了，但高等的科學家卻能在細菌戰爭中獲得快樂。就情感上來說，我的園丁所獲得的快樂，接受過高等教育的人也能獲得。教育所造成的差異只體現於他們是透過不同的活動來獲得快樂。 一般人得經歷千辛萬苦，才能獲得成就與喜悅；一開始會覺得成功的希望很渺茫，但最終還是實現了。因此，不高估自己的能力是一種幸福。低估自己的人必定會為自己的成功而驚喜，然而高估自己的人只能對失敗感到錯愕。前一種心情是愉悅的，但後一種令人難受。所以聰明的做法是，不要太自負，也不要過度自卑而喪失進取心。 在教育程度較高的人當中，最幸福的是科學工作者。出眾的科學家情感面都很單純，也能從工作中取得極大的滿足感，也能在飲食和婚姻中發現快樂。 藝術家和文學家都認為婚姻生活中必然有不幸的部分，但是科學家都能接受老派的家庭之樂。有這種區別，是因為科學家的知性面全部被工作佔據了，所以無法顧及智力無從施展的領域。他們在工作中是快樂的，因為當代科學研究進步而充滿力量，不管是專家還是普羅大眾，都無法質疑科學的重要性。在這種情況下，他們沒有必要產生複雜的情感，因為簡單的情感已經自然流動了。複雜的情感就像河水裡的泡沫；泡沫之所以產生，河水受阻而不能順暢流動。只要生命力不受阻礙，水面就不會產生波紋；不仔細觀察的話，一般人看不出這樣的力量。 在科學工作者身上，快樂的條件都已經備齊了。他們有可以充分發揮能力的工作，並可以達成對自己和公眾都重要的成就，即使後者不大理解他的工作內容。 在這方面，他們要比藝術家幸運。當大眾無法理解一幅畫或者一首詩的時候，就會覺得這些作品很差。但如果無法理解相對論，他們便會覺得是自己的教育程度不夠（確實如此）。結果，愛因斯坦受到各方讚譽，而最好的畫家卻在閣樓中忍饑挨餓；愛因斯坦活得很快樂，但是畫家深陷痛苦之中。 在生活中必須不斷肯定自我、對抗外界質疑的人，很難真正過得快樂。除非他們可以窩在小圈子裡，並忘記外面冷漠的世界。但科學工作者不需要小圈子，因為除了他的同事，所有人都認可他的努力。但是藝術家則相反，他們常面臨一種兩難：不被人理解或是變得媚俗。如果他展現自己一流的才華，那就得忍受寂寞；如果他濫用自己的能力，就得忍受第二種。 但也並非永遠如此，世上總有例外。在歷史上有很多時期，優秀的藝術家在年輕時就獲得認可。雖然教皇尤利烏斯二世沒有好好對待米開朗基羅，但還是深信他有作畫的本事。現代有些富豪會大力資助江郎才盡的藝術家，但從來不會把他們的創作當一回事，因為名利才是最重要的。這些情況都在在顯示，現代藝術家整體上不如科學家快樂。 我們必須承認，西方國家有才華的年輕人都覺得懷才不遇，但是東方國家的情況卻不一樣。 蘇聯的年輕人比世上任何一個地方的年輕人都快樂。他們有熱情、有信念，還有個全新的世界等著去建設。蘇聯老一輩的保守分子已經被驅逐、流放，在荒郊野外餓死，或被處決了，所以他們無法像西方國家的老年人一樣逼迫年輕人在做壞事和一事無成之間做出選擇。 對世故的西方人來說，蘇聯年輕人看起來很幼稚，但這又有什麼壞處呢？他們正在創造一個自己熱愛的新世界。大功告成後，蘇聯人肯定會比十月革命前更快樂。世故的西方知識分子不會在那樣的世界感到快樂，幸好他們也不必生活在其中。以實用主義的角度來檢視，蘇聯年輕人的信念是合理的，除非有更充足的理論基礎，否則我們不能說他們有多幼稚。 在印度、中國和日本，外在的政治形勢會妨礙知識青年追求幸福，但他們不像西方青年有一層內在阻礙。 西方世界中有某些活動對年輕人很重要，只要取得成功，他們就會快樂。他們覺得自己在社會裡扮演了重要角色，並致力於實現有難度但可達成的目標。西方教育程度高的青年男女之所會憤世嫉俗，是因為無力感又待在舒適圈中。前者讓他們覺得沒有事情值得去努力，而後者則緩解了這種痛苦的感覺。 相比之下，東方的大學生能期待自己去影響輿論，但他們在收入方面卻相形見絀。 東方大學生既不無能，又不待在舒適圈裡，因此就會成為改革者或革命者，而不光只是憤世嫉俗。改革者的幸福取決於公共事務的進展，即使最後被處決，他還是享受過真正的快樂，這是安於現狀的憤世嫉俗者比不上的。有位中國訪客來過我學校，他想在中國某個保守地區建立西式的學校。他猜想這麼做會被砍掉腦袋，但他所展現的平靜與滿足，令我非常羡慕。