農曆春節9天連假機票貴到爆？內行教1招「超省買法」：日本來回1萬3

不少民眾已經在準備農曆春節前往日本旅遊。（圖／資料照） ▲不少民眾已經在準備農曆春節前往日本旅遊。（圖／資料照） 明年農曆新年將有9天超長連假，掀起國人海外旅遊熱潮，許多人提前規劃行程，卻面臨旅遊旺季機票價格大漲的挑戰。以日本為例，春節期間的來回機票普遍超過2萬元新台幣。對此，就有內行分享撇步，建議可先預訂能免費取消的住宿，再觀察廉價航空票價，越接近出發日期反而有機會買到便宜機票。 網友看日本農曆春節機票要2萬多，下不了手。（示意圖／pixabay） ▲網友看日本農曆春節機票要2萬多，下不了手。（示意圖／pixabay） 一名女網友在社群平台《Dcard》上請益，明年過年有9天假期，為了不想跟親戚過年所以想出國，但實際做功課發現，「日本的機票都要2萬多，下不了手」且過年旺季日本人潮恐怕到哪都是人，至於其他國家，他也有考慮澳洲，但無論機票還是開銷費用都太貴，只能剔除，只好上網求助大家，「有推薦9天比較適合去的國家嗎？希望是店家大部分有正常營業的（沒受到過年影響)）跟團或一個人自由行的都可以！」 文章曝光立刻引發熱論，眾人紛紛留言「過年出國很貴感覺蠻正常的」、「過年連在台灣遊玩和住宿也都貴」、「我兩個三個月前看就很貴了現在看更慢了」、「日本過年機票2萬很划算，我買明年過年來回一個人要3萬多元」。 有網友建議，先預訂可免費取消的日本住宿，再觀察廉價航空票價變化，因為越接近出發日期，機票價格越就有機會下降（示意圖／pixabay） ▲有網友建議，先預訂可免費取消的日本住宿，再觀察廉價航空票價變化，因為越接近出發日期，機票價格越就有機會下降（示意圖／pixabay） 也有網友建議，先預訂可免費取消的日本住宿，再觀察廉價航空票價變化，因為越接近出發日期，機票價格越就有機會下降，只是須承受買不到的風險，而房價也可能會越來越高，「我高雄飛大阪買1萬3000元，可以先訂住宿，時間愈接近的時候愈便宜，反而是房價越來越貴」。 其他國家部分，擅長小資自助旅行的部落客酒妮曾分享，可以使用Google Flight，設定今年的春節假期2月14日到2月22日，地點不設定，就可以看飛哪裡最便宜，也可以設定價格區間，轉機與否等條件，篩選出能負擔的機票。​