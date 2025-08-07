川普宣布半導體100%關稅 經貿辦：不影響接下來關稅的談判

記者盧素梅／台北報導 經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／翻攝畫面） ▲經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／翻攝畫面） 美國川普政府對台灣課徵的20%暫時性對等關稅，將在美東時間7日正式生效，而川普在台灣時間今（7）日凌晨又宣布半導體關稅100％，但若在美有設廠的話可以豁免。對此，經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，具體會不會針對半導體課徵100%關稅，仍有待最後正式的行政命令。但對談判團隊來說，一定會持續跟美國爭取在對等關稅談判中，把232條款以及供應鏈合作一倂納入。她並強調，今天川普公布的內容，不影響接下來談判的策略跟步驟。 針對川普公布半導體關稅，顏慧欣今在院會後記者會上說明，這是川普在說明蘋果投資案順帶提到的問題，具體而言會不會針對半導體課徵100%關稅，可能還是有待最後正式的行政命令。但對談判團隊來說，一定會持續跟美國爭取一倂討論，在對等關稅談判裡面要把232條款以及供應鏈合作一倂納入，今天川普公布的內容不影響接下來談判的策略跟步驟。 顏慧欣指出，半導體課徵100%關稅還是有待最後正式命令的公布，但對談判團隊來說，美國希望按照AI action plan增加更多半導體產業去美國佈局，這是美國本身的產業經貿政策，但對台灣來說，也有全球佈局的大戰略考量，相信從台灣以及談判團隊角度，會持續爭取在對等關稅談判裡面，把供應鏈合作、232條款議題做整體性考量。 媒體詢問，目前有無評估哪些產業不在川普說的範圍內？顏慧欣表示，針對半導體232調查可能會涉及到半導體最後的終端產品，也有可能涉及到半導體中間組裝的設備或是零組件部分。她強調，半導體最後232條款所課徵的範圍，必須要等待美國政府公布正式行政命令後，才會有界定出最終所謂可能是100%額外課徵關稅產品的適用範圍涉及到哪些項目。 顏慧欣指出，目前就台灣來說，出口到美國有蠻高比重是涉及到資通訊產業，就談判團隊來說，一定是努力在接下來跟美國對等關稅談判過程中，要把232條款、供應鏈合作與對等關稅合併探討，爭取232條款最優惠關稅，讓半導體產業，無論適用產品、廠商範圍，爭取最公平的國際競爭地位。 更多三立新聞網報導 行政院拍板丹娜絲＋0728豪雨特別條例 預算上限560億救災 普發現金1萬元不排富？行政院鬆口：只會調整「930億產業支持方案」 普發現金要再等！因應川普再出招 行政院今暫緩通過5450億韌性特別條例 中國屈公病疫情嚴峻＋國人屢遭非法扣押 陸委會提醒：避免非必要旅行