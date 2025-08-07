社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導 煞車失靈，警車撞進大樓！今天凌晨，台北市大安分局員警，驅車前往一處商辦大樓，要處理酒店糾紛，沒想到，快要抵達時，疑似車子煞車失靈，導致警車轉彎煞不住，直接撞進商辦的大門口，玻璃瞬間全碎，噴濺的碎片還割傷2名路人，所幸沒有生命危險，有民眾目睹這一幕，直呼〝警察大人，你累了嗎？〞。 深夜時分，警車十萬火急，趕往商辦大樓，就快到達目的地時，車子突然煞車失靈，整個煞不住，直直往右邊的大樓衝去，碰的一聲，大門玻璃瞬間被撞碎，嚇壞路人。 這一撞，整個大門幾乎毀了，玻璃全碎，門柱被撞凹，而撞擊的警車，車頭嚴重毀損，左前方車燈毀損，安全氣囊爆開，可見這撞擊力道真的不少，有民眾目睹這一幕，直呼"警察大人你累了嗎"？ 煞不住！警車撞進大樓 民眾：警察大人 你累了嗎 煞不住! 警車撞進大樓 民眾:警察大人 你累了嗎。（圖／民視新聞） 所幸車上的員警沒有受傷，但當時大樓內一男一女，被噴濺的玻璃割到，腿部受傷，趕緊包紮送醫？ 由於這個商辦大樓，一大早上班時間，民眾進進出出，大樓也趕緊派員先做安全防護。 煞不住！警車撞進大樓 民眾：警察大人 你累了嗎 煞不住! 警車撞進大樓