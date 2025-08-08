遊覽車駕駛酒測0.39被逮！20多名遊客行程泡湯 險釀大禍

遊覽車駕駛違停遭取締，竟是酒駕上路，車上還有逾20名遊客要出遊 。（圖／TVBS） 台北市大同區近日發生一起遊覽車駕駛酒駕事件，警方在巡邏時發現一輛違停的遊覽車，上前取締時竟聞到駕駛身上散發濃濃酒氣。經酒測後，該名駕駛的酒測值高達0.39，當場被依公共危險罪送辦。更令人擔憂的是，車上已有20多名遊客準備出發前往宜蘭一日遊，若未被及時攔下，這些乘客可能面臨嚴重安全風險。此事件也揭露了當地長期存在的遊覽車違停及擾民問題。 遊覽車駕駛違停遭取締，竟是酒駕上路，車上還有逾20名遊客要出遊 。（圖／TVBS） 一輛紅色遊覽車在台北市大同區被發現違規停在路邊，原本應該右轉繼續行駛，卻直接停在黃網線區域內。警方巡邏經過時發現這輛違停的遊覽車，立即上前取締。當警察指出黃網線內禁止停車時，穿黑色上衣的遊覽車駕駛看見警察到來，小跑步想將車子開走，但為時已晚。 更嚴重的是，員警在接近駕駛時聞到不尋常的味道。當警方詢問駕駛是否有喝酒時，駕駛否認，但警方仍堅持進行酒測，並指出車輛發動時還有明顯酒味。事發地點位於大同區昌吉街的紅線區域，這名駕駛將遊覽車違停在此處，警方上前取締時立即察覺到他身上的濃濃酒氣。 這名45歲的鄭姓駕駛在早上八點多就違停在大同區的昌吉街及重慶北路口，原本計畫載客前往宜蘭冬山遊玩。經檢測後，駕駛的酒測值高達0.39，他表示是前一天喝啤酒所致。警方當場依公共危險罪將其移送，而車上的20多名遊客則被迫下車，無法繼續行程。 大同區蓬萊里里長何英輝表示，旅行社直接在路邊攬客的行為已經行之有年，讓當地居民相當困擾。他指出，這些遊覽車常在重慶北路、昌吉街、承德路及民權西路等交通匯集點違停，儘管警方經常前來處理，問題仍然存在。更令人困擾的是，這些活動通常在清晨五六點就開始，遊客的吵雜聲嚴重影響附近住戶生活品質。里長表示，這些遊覽車都是旅行社安排的，遊客可以當天報名、投保後立即出發。此次事件幸好在車輛出發前就被發現駕駛酒駕，否則若在行駛過程中發生危險，後果不堪設想。 《TVBS新聞網》提醒您： ◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕 ◎未滿18歲者禁止飲酒 更多 TVBS 報導 騎士疑躲酒駕紀錄 甘願「拒測」挨罰18萬 「為買宵夜」喝酒還外出 騎共享機車遭警攔 好衰！恍神、酒駕釀禍