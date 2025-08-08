台灣關稅20%生效 「這產業」哀號：沒單等死、有單找死

生活中心／倪譽瑋報導 面對美國開出的20％關稅，有傳產業者直呼無奈。圖非當事人。（示意圖／資料照） ▲面對美國開出的20％關稅，有傳產業者直呼無奈。圖非當事人。（示意圖／資料照） 美國總統川普（Donald J. Trump）於美東時間7月31日公布各國最新關稅稅率，其中台灣適用稅率為20%，已於7日中午生效，同時也宣布課半導體關稅100％。雖然100％的部分有望豁免，但20%的部分，仍讓一些傳統產業業者喘不過氣，形容目前的環境是「沒有單等死，有單是找死」。 美國對台灣祭出20％關稅，川普表示自2025年8月7日中午12點起生效。行政院6日表示，8月7日並非台美談判的終點，將持續與美國協商，還有「232條款」待談，協調完畢後稅率才正式確定。 此外，7日川普再祭出另一關稅「進入美國的半導體產品要徵100％」，如果公司已在美國設廠，或承諾設廠，即可享有「零關稅」。在這波關稅中，雖然細節尚未確定，但已宣布擴大對美投資的台積電，被視為最有可能豁免的企業之一；台灣半導體產業可能受益，其他如「傳統產業」則面臨關稅挑戰。 根據《聯合新聞網》報導，台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫表示，已有微型和小型企業收掉不做，面對匯損或關稅負擔，盼望政府協助以守住產業鏈。也有傳產業者表示，目前的環境是「沒有單等死，有單是找死」，沒有訂單難以生存、有訂單也應付不了高關稅，可謂陷入兩難。 更多三立新聞網報導 100％晶片關稅！外媒揭「亞洲這國」遭毀滅性打擊：紅利恐消失 國旅大洗牌！台灣3家「五星級飯店」熄燈 營業63年也撐不住 台積電機密疑「外洩到東京威力科創」 傳高層要親自來台善後 神操盤！「巨型韭菜」趁天價賣台積電、鴻海 爽賺3634萬 看更多相關新聞 黃暐瀚批郭智輝「沒搞清楚狀況」：不該在川普改口前就打臉 川普點名台灣「榨乾英特爾」傳要求台積電入股