蘑菇殺手! 澳洲女子被控多次毒殺丈夫 餅乾、咖哩、通心粉都成殺人「工具」

澳洲女子艾琳·帕特森（Erin Patterson）日前因涉嫌以毒菇製作牛肉料理致三名親屬死亡而被判謀殺罪，近期法庭進一步揭露，她早在命案發生前便曾多次企圖毒害分居丈夫西蒙·帕特森（Simon Patterson），甚至利用聲稱由女兒製作的餅乾下手。澳洲女子艾琳·帕特森（Erin Patterson）日前因涉嫌以毒菇製作牛肉料理致 3 名親屬死亡而被判謀殺罪，近期法庭進一步揭露，她早在命案發生前便曾多次企圖毒害分居丈夫西蒙·帕特森（Simon Patterson），甚至利用聲稱由女兒製作的餅乾下手。 據《英國廣播公司》（BBC）報導，法庭新公開的證據，帕特森先生曾歷經 3 次因進食妻子提供的食物後病重送醫的事件，其中 2 次差點喪命。他在審前聽證會上證稱，這些事件可追溯至 2021 年 11 月，其中一次是在他食用裝在特百惠容器中的肉醬通心粉後出現劇烈嘔吐與腹瀉，隔年又因露營時食用妻子準備的雞肉咖哩而陷入昏迷，接受腸道切除手術，病危時家屬甚至兩度被通知「準備告別」。