恭喜！鹿哈官宣訂婚「絕美婚紗照曝光」 陸網看傻：不是關曉彤

娛樂中心／綜合報導 「鹿哈」凌達樂（右）與女友兔兔訂婚。（圖／翻攝自微博） ▲「鹿哈」凌達樂（右）與女友兔兔訂婚。（圖／翻攝自微博） 中國網紅凌達樂過去因模仿男星鹿晗走紅，還曾以藝名「鹿哈」活躍於網路。今年1月才成功求婚女友「兔兔」的他，今（8）日傳出凌達樂已和女友訂婚，相關影片在微博遭大量網友瘋傳，俊男美女的搭配引來不少網友祝福。有趣的是，「鹿哈訂婚」一詞衝上微博熱搜第一後，不少網友誤以為是鹿晗訂婚，嚇了好大一跳。 凌達樂與女友婚紗照曝光。（圖／翻攝自微博） ▲凌達樂與女友婚紗照曝光。（圖／翻攝自微博） 「鹿哈」凌達樂訂婚女友兔兔消息今（8）日登上微博熱搜，影片中可見凌達樂身穿中式婚服，黑色鑲有金色圖紋的設計簡約又不失時尚，女方則是選擇以大紅色為主、同樣鑲有金色圖紋的貼身旗袍，以及帶有華麗裙擺、胸前鑲嵌亮麗珠鑽的禮服，兩套婚服典雅又華麗，一亮相便成功吸引眾人目光。 不少網友誤以為訂婚的是男星鹿晗。（圖／翻攝自鹿晗微博） ▲不少網友誤以為訂婚的是男星鹿晗。（圖／翻攝自鹿晗微博） 然而，凌達樂訂婚消息曝光後，有網友將「鹿哈」看成「鹿晗」，驚呼「鹿晗女朋友不是關曉彤？ ？他們什麼時候分的手？」，還有一票網友傻眼表示「救命，看成鹿晗」、「一眼還以為鹿晗都訂婚了」、「嚇我一跳我看成鹿晗了」、「我還在想鹿晗訂婚熱搜怎麼還沒爆，原來是鹿哈訂婚」，如今「鹿哈訂婚」一詞也穩居微博熱搜排行榜。