港漂的抉擇．二｜我為港漂身份驕傲，不強求做十足的「香港人」..

「一座城市只靠高薪厚職吸引人，人一定會離開。」來自四川的周潞鷺因為熱愛港產電視劇，自2010年來港攻讀博士，現已成為香港教育大學文學及文化學系助理教授。她曾渴望在這座繁華都市落地生根，為了節省房租而做大學宿舍導師，甚至舉全家之力在大埔置業，但如今心態已然轉變，甚至考慮出售物業再租房：「不一定要擁有房子才能在香港存在，也不必成為十足的香港人。」對她而言，「港漂」的身份不僅是跨越兩地的流動，更是一種能洞察自由與壓迫、擁有更廣闊視野的驕傲；而未來，高素質、高學歷的港漂，將洗刷香港本土對內地移民長久以來的污名化和歧視。 「港漂的抉擇」系列報道之二 在教大任職期間過度勞累，周潞鷺罹患了長期疾病，讓她開始反思港劇所刻畫的快節奏、高效率的香港社會文化是否可持續。（周令知攝） 距離產生美，其實距離也產生醜與誤解，如果沒有在社會環境中長期生活過，靠着旅行時短暫的接觸，或媒體的報導，或道聽途說，對內地或對香港的理解都會傾向於符號化、片面化甚至妖魔化。 《兩地書：港漂十味》呂大樂 因為港劇，我留在了香港 「我太熱愛港劇了，香港是我的Dreamland（夢想世界）。」2008年，還在北京師範大學攻讀研究生的周潞鷺，來香港追星，順便旅遊。TVB（無綫電視）藝人徐子珊是她的偶像，在那次粉絲見面會上，偶像送給作為「站姐」（明星粉絲會管理者）的她一條施華洛世奇的水晶項鍊作為禮物。那時茶餐廳外懸掛着「熱烈歡迎自由行」的橫幅，香港人也還沒有那麼厭煩內地遊客。所到之處，她只感受到善意和溫暖：「我一定要來這裏生活。」 為了近距離接觸那自幼就嚮往的港劇世界，她放棄北京編制（國家機構的職位），在2010年來到香港中文大學攻讀文化研究哲學博士，隨後任職香港教育大學文學及文化學系助理教授。她坦言「有點後悔」，因為疫情後內地的編制工作炙手可熱，而在香港申請終身教職卻越來越難。 更關鍵的是，現實和港劇的香港，差別實在太大。「港劇是一個粉飾階級壓迫的夢幻烏托邦的敘事。」港劇是豐盛的，現實是匱乏的 。港劇裏每個人都相親相愛，擁有真摯的情感，而香港的現實生活非常疲乏，下班後的Happy Hour（酒吧減價時間）並不普及，同事之間不會有過多交往，人與人之間的距離很大，不專門邀約根本見不到彼此，「不能想像這是那個TVB的世界。」 作為四川人，從來到香港的第一天開始，她就覺得茶餐廳和廣東菜不對胃口。疫情過後，她像許多香港人一樣開始「報復性」每周末北上消費。習慣了香港餐廳服務態度的她，已然忘卻了內地的就餐禮儀。「我的內地朋友還沒到餐廳就點了一個外賣，讓前台幫他接，吃完後也不需要主動收走垃圾。我還說：這樣好嗎？」她自嘲已被香港的標準馴化，對此心懷愧疚。然而，不用一坐下就倒數75分鐘的用餐時限，也不必在還沒吃完時就被遞上來的帳單打斷興致，都讓她感到由衷地輕鬆，並將「退休後到深圳居住」寫入夢想清單。 儲錢買樓，為了做香港人 起初，周潞鷺十分嚮往成為「香港人」，甚至以為買了房子就能在這片土地紮根。 待滿一定年期後，她成功取得「香港永久性居民」身份，並且註銷內地戶籍，又在父母的資助下，投入自己的積蓄，以高價買下大埔的一套房子。房子是所有港漂的生存難題。讀博第四年時，沒有了獎學金和學校宿舍，她跟兩個師妹蝸居在粉嶺一個40平米的「破爛」單位，兩年間電梯壞了三次，房租卻瘋狂上漲，就像「陷入了地獄」。為此，她入職教育大學後兼任24小時待命的宿舍導師，籌辦活動、懲處違規、心理輔導、調解衝突皆需親力親為……因為可以免費入住校內50平方米的宿舍。「那是我在香港住過最大的房子，特別懷念。」她苦笑道，首期全靠那幾年節約的租金攢成，「不然誰願意幹這活兒？」 「我現在覺得不一定要以擁有房子的姿態存在於香港。」她自嘲是「理財小白」，購置房產只是為了落地生根而非投資。等房價漲回當初水準，她考慮賣掉，做個租客。「成為香港人」不再是執念，「港漂」反而是她現在引以為傲的身份。「港漂有兩地的混雜性，我熟知兩地的自由和壓迫，我們遊走在兩地之間，不受地域限制，而是對兩地都有深刻的聯繫和感情。這些是我的優勢。」相較之下，單純的香港人或內地人的認知，過於淺薄。 她曾經非常認同香港的價值觀念，有兩個本地朋友甚至把她當成「同聲同氣」的香港人，經常當面吐槽內地，「這讓我特別難過。」但他們從國外留學、工作、生活一段時間回來後，變得不一樣了，「因為在當地遭受了種族歧視，知道以流動性的身份在他處生活多麼艱難，他們還跟我道歉。」這段插曲過後，三人的情感愈發深厚，她也重新認識了自己的跨境身份：「我非常珍視我在內地的身份認同，也不再覺得要做一個十足的香港人。」 兩邊都看到了以後，兩邊都變得可以理解了。我就只有認可和不認可的區別，不會有其他情緒上的反應。我覺得這樣挺好，這也是為甚麼現在感覺平和的原因。 《兩地書：港漂十味》呂大樂 香港文化，無法留住港漂