日本15%關稅是「疊加」？日大臣親赴美「據理力爭」獲勝！美方承諾：修正總統令、退回多收關稅

美國總統川普（Donald Trump）日前公布美日關稅新稅率15％，卻突然變掛指稱，是原有關稅「額外加上15％」，引起爭議。對此，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正緊急飛往美國協商，並於美東時間7日在華盛頓宣布，美國政府承諾修改總統行政命令，將日本納入減免對象，並會退還多徵收的關稅，但具體修正時機仍由美方決定。 日本7月下旬與美國達成貿易協議，卻傳出新稅率上路後，「與當初談判的結果不同」。綜合日媒報導，日本政府日前宣布，美國將向日本徵收15％的關稅，對於原先稅率低於15％的關稅，統一徵收15％的關稅；原稅率15％以上的商品，不加徵對等關稅。 不料，川普在7月31日簽署的行政命令上，卻明確指出，這些例外「僅適用於歐盟」，在未獲特殊條款待遇的情況下，「日本進口商品將面臨原有關稅額外加上15％的對等關稅」。對此，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正再度赴美，連日於華盛頓與負責關稅談判的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行會談，並與美財政部長貝森特（Scott Bessent）進行約30分鐘的通話。 會後，赤澤亮正召開記者會說明，美方對於日本未被納入特別條款的適用對象「深感遺憾」，隨後承諾，將在適當時機修正與對等關稅有關的行政命令。赤澤亮正指出，由於新關稅已在7日生效，若是有企業已繳交高出協議稅率的關稅，也將採取措施退還溢繳的關稅。 同時，赤澤亮正也呼籲華府，盡速調降汽車關稅。對此，美方回應表示，將隨著這次修改行政命令，同步簽署降低汽車關稅的行政命令。不過，赤澤亮正並未透露美方將採取行動的具體時間，「將由美國決定何時修正行政命令」。