趙露思直播怒槓公司！1動作「這產品爆紅」負責人嚇：訂單是8年總和

記者林汝珊／綜合報導 趙露思開直播槓公司。（圖／翻攝自微博） ▲趙露思開直播槓公司。（圖／翻攝自微博） 26歲中國女星趙露思去年底罹患失語症停工，2日發文開撕經紀公司「銀河酷娛」，近日則是透過直播全面開戰，指控公司讓她獨自承擔人民幣205萬元（約新台幣845萬元）賠償金，還將生病的她軟禁在酒店，請法師為她進行驅魔儀式。而直播中她一個撕開茶包的動作，竟讓店家1天內竟創造高銷售量。 女星趙露思與所屬經紀「銀河酷娛」矛盾越演越烈。（圖／翻攝自微博） ▲女星趙露思與所屬經紀「銀河酷娛」矛盾越演越烈。（圖／翻攝自微博） 趙露思近日頻頻開直播，不僅大方談論與經紀公司的糾紛，引發熱議。據陸媒《九派新聞》報導，她有天在鏡頭前沖泡一包葛根茶，邊喝邊說對肝臟排毒有幫助，還脫口一句：「這個（這品牌）感覺它好像也做不下去了。」沒想到這句話竟意外引起熱議。 據悉，該茶包品牌的發貨地位於四川廣元市，原本一個月僅售出約10筆訂單，卻在短短幾小時內暴增至數千筆。品牌負責人事後受訪也難掩震驚，直呼：「昨天一天的訂單量，是我們以前7、8年的總和！」 負責人更透露，品牌網店一天內湧入超過4萬人流，店家全員連夜趕工，還緊急加聘20名臨時工幫忙包貨。更強調趙露思並未收取任何代言費，完全就是意外，不過目前這款葛根茶因售罄已下架。