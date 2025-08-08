20年無法導航！南韓11日擬解禁Google Maps 企業憂美科技巨頭壟斷市場

Google Maps多年來在南韓皆無法有效運作。（圖／達志／美聯社） Google Maps多年來在南韓皆無法有效運作，如今韓國政府終於計畫在11日決定，是否允許谷歌（Google）將南韓的詳細地圖資料輸出到海外伺服器。若獲批准，該應用程式將能夠開啟路線導航等功能，向用戶提供更詳細的路線規劃與建議。 據英媒《衛報》的報導，這是一場橫跨近20年的爭議，發展至今已演變成民主國家如何在數位主權與經濟開放之間取得平衡的重大考驗。當地產業團體警告外國企業可能主導市場；而支持Google請求的人士則認為目前的限制會傷害南韓的觀光產業與創新能力。 南韓是全球少數幾個限制Google Maps正常運作的國家之一，與中國和北韓並列。儘管Google在全球大多數地區的網路服務領域居於主導地位，但南韓的數位生態系卻由當地的「入口網站」企業如「Naver」及「Kakao」（카카오）所控制。 這些平台提供包含搜尋引擎、電子郵件、新聞、即時通訊、音樂與地圖等全方位的服務，建立起強大的本國數位生態系，且一直以來都抵抗外國科技巨頭的入侵。這些公司提供精確的公共地圖數據，但依法律規定必須將資料儲存在國內伺服器中。 Google目前雖然已經從本地業者取得相同的地圖資料授權，但僅能用來顯示地標與商家資訊，這導致最關鍵的Google Maps導航路線規劃功能無法使用。 Google曾指出，為了能向全球數十億用戶（包括國外查詢南韓目的地的使用者）提供即時導航服務，必須透過其全球伺服器網路來處理與分發地圖資料。但南韓政府始終拒絕這一要求，理由是國家安全風險。 然而Google反駁稱，它所申請使用的地圖資料已經過安全審查，並已移除所有敏感地點，這與本地競爭者使用的資料相同。Google也表示，若政府要求，它可以模糊處理任何敏感設施的衛星影像。 但南韓當地的反對聲浪仍然強烈。根據代表2600家當地企業的「南韓空間資訊、測量與地圖協會」（Korean Association of Spatial Information, Surveying and Mapping，Kasm）的調查顯示，在239家會員公司中，有90%表示反對，擔心美國科技公司會壟斷市場。