從工地監工做起 撐過全球疫情考驗 劉恒昌 專注細節打造「被照顧的感覺」 台北萬豪酒店從試營運遇上颱風到疫情重創，劉恒昌撐過低谷，也建立起獨有的飯店文化。10年光陰，他沒有辜負父親劉文治對他的期許，繳出了漂亮的成績單。 作者：財訊雙週刊／游筱燕 「我常說，我們不是在賣房間，而是在賣一種『被照顧的感覺』。」台北萬豪酒店常務董事劉恒昌有感而發地說。一個常年出差的人，住在飯店的時間甚至比在家還多。萬豪想做到的，就是讓客人走進飯店時，能感受到回家的溫度，而不是冷冰冰的空間。 根據《財訊》雙週刊報導，今年是台北萬豪酒店開幕10周年，劉恒昌特別選在飯店20樓曾獲選為《50 Best Discovery》推薦的INGE'S Bar & Grill酒吧，一邊看著松山機場飛機起降，一邊細數他這10年來的經營點滴。 放棄留學！進工地學蓋飯店 台北萬豪酒店於2015年正式開幕，由西華飯店集團投資開發、籌備近10年，是台灣第一家萬豪國際品牌酒店，也是目前全台規模最大的國際會展型飯店。而這項大型開發與營運計畫背後的關鍵推手，正是西華飯店創辦人劉文治的長子—劉恒昌。 台北萬豪酒店坐落於超過7600坪的大型基地上，4棟建築分別為兩棟42層高級住宅、1棟34層的飯店主體與7層樓的國際會議中心；整體規畫涵蓋商場、住宅、飯店與會展功能，並以6成綠覆率打造鬧中取靜的城市綠洲。客房可遠眺松山機場與市景，挑高9米9、無梁柱設計的宴會廳，全館可容納兩千人會議與兩百桌婚宴，為產業翹楚。身為首度結合5星級飯店與高端住宅的創舉，萬豪自誕生起即備受各界矚目，也承受著極高的檢視壓力。而劉恒昌，也被貼上「飯店貴公子」的標籤。 劉文治3名子女中，唯有劉恒昌選擇回歸家業。根據《財訊》雙週刊報導，25歲那年，原本準備赴美攻讀研究所的他，被父親徵召返台，從此投入飯店業第一線。長佳事業機構董事長王才翔回憶：「我剛做完台北文華東方的機電工程，他為求好心切找上我。」當時劉恒昌正籌備萬豪，為了真正懂得如何「蓋」飯店，特地下苦工考取台大土木營建管理研究所，將所學實踐於現場監工。「他不是聽我建議就點頭的人，常常反問、挑戰，什麼都要搞懂。」 除了硬體建設，劉恒昌對服務細節的敏感度更讓王才翔佩服。「他是天生的服務業，連朋友飲食喜好都記得。」一次王才翔的父親參加公司尾牙，照例要上台高歌幾曲。劉恒昌事前擔心長輩年紀大，特地交代工作人員準備穩固的小台階。多年來，兩人從業主與供應商關係成為好友，王才翔的家族婚宴、春酒、生日都選在萬豪舉行。 但創立之路從來不平坦。萬豪2015年暑假剛試營運，第1個月就遇上颱風，近百棵剛種好的樹被吹倒。「我們的試營運，是被颱風逼著正式開始的。」劉恒昌笑說，從軟硬體磨合、團隊協調到流程建置，每一步都在壓力下成形。 開幕不久，又逢房地產稅制改革，房屋稅與地價稅大幅調升。萬豪1年須繳約兩億元稅金，「換算下來，每天開門就要先付60萬元給政府。」他坦言多年來申訴無門，「就算疫情期間有些減免，還是繳了1億多元，只能努力把錢賺回來。」