消失1個月！ 西門町「彩虹地景」回歸 觀光客：好美

台北捷運西門町站的彩虹地景「6號彩虹/ Rainbow Six」是熱門打卡點，許多觀光客來台必訪，不過7月初的時候開始翻新工程，消失一個月之後，如今終於回歸，其中TAIPEI字樣也轉向，拍照終於能和商圈入口同框，讓大批遊客不停搶拍。 西門町的彩虹地景亮麗回歸。（圖／TVBS） 記者劉育瑄：「彩虹先前竟然不見了，地面上空空蕩蕩，不過如今西門町彩虹地景終於回歸，重新繪製之後變得更亮麗之外，人氣也更旺。」 西門町人氣地標「6號彩虹／Rainbow Six」7月初開始翻新工程，當初突然消失讓許多觀光客撲空，原本預計7月25號完工，但因為連日降雨延宕，好在8月9號凌晨提前完工，除了顏色更鮮豔，其中TAIPEI字樣也轉向，舊的版本後面是馬路，新的版本後面則是商圈入口，讓遊客拍照終於能和西門町熱鬧的景象同框。 觀光客：「事實上這是我首次看到彩虹地景，我非常喜歡，我之前只在照片上看過。」 觀光客：「彩虹地景非常漂亮，我覺得拍照起來非常美，很多觀光客喜歡在這裡拍照。」 觀光客：「我覺得還是這個方向比較好，一個是大家在這邊等待的話，拍照的話也不會影響到這邊的行人，而且你這邊的背景也比較合適一點。」 西門町的彩虹地景亮麗回歸。（圖／TVBS） 其實根據交通部觀光署統計，2025年1到5月期間，台北市就累計吸引破千萬人次造訪各大景點，其中西門町商圈以超過1113萬人次奪冠，台北101和松山文創園區也成為許多觀光客必訪景點。 觀光客：「交通方便，買東西也便宜。」 觀光客：「這裡交通非常便利，而且食物非常好吃，我想嘗試看看珍珠奶茶。」 事實上台北還有其他熱門打卡點，像是台北101前有個美國藝術家打造的紅色LOVE裝置藝術，也是許多人喜歡取景的地方，拍照起來超吸睛；另外迪化街近期也有快閃活動，《玩具總動員》大型裝置三眼怪、熊抱哥，讓粉絲手機拍不停。而攤開交通部數據，也能發現2024年以來國旅熱潮上升，說走就走、當日來回的輕旅行成為旅遊趨勢，各景點出奇招，就盼能吸引觀光客和本地人的目光。