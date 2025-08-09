1分鐘15元 特斯拉超充站「電逾8成」收「擁堵費」

特斯拉超級充電站實施新收費政策，車主充電時需特別留意電量管控及停留時間，以免產生額外費用。根據特斯拉官網公告，新制「擁堵費」針對電量達八成以上或充電完成後仍佔用充電樁的車輛，每分鐘加收十五元費用，雖有五分鐘緩衝時間，但收費無上限。此舉引發車主不同反應，部分車主擔憂長途旅行時八成電量不足，但也有車主認為此政策有助於減少充電樁佔用問題，提高使用效率。專家分析指出，台灣特斯拉充電設施密度較歐美國家低，新政策主要目的在於提高充電站使用效率。 特斯拉擁堵費新制。（圖／TVBS） 特斯拉新制「擁堵費」已於七月十七日正式上路，規定車主在充電達八成電量後或充電完成時，若仍佔用充電樁，將每分鐘收取十五元費用。車主表示，當電量達到八成或充電完成時，系統會在螢幕上跳出提醒，警告可能被加收費用。雖然有五分鐘緩衝時間，但若繼續佔用，例如充電後停留三十分鐘，將被收取三百七十五元的額外費用。 特斯拉擁堵費新制。（圖／TVBS） 特斯拉官網公告，如同加完油的燃油車不會繼續停在加油站一樣，電動車充完電後也應離開充電站。在此之前，特斯拉已有「超時佔用費」，當站點使用率大於等於百分之五十，且充電完成但車輛未離開時，每分鐘收取十五元；若站點使用率達百分之百，費用將加倍。 特斯拉擁堵費新制。（圖／TVBS） 對於新政策，車主意見不一。有車主認為，「擁堵費」的收取是合理的，「充飽了就走啦，有些人就不會在乎別人要不要等」。但也有車主擔憂，「是有點貴啦，因為它設的不夠多」，特別是長途旅行時，八成電量可能不足，而離開市區後充電站密度較低，可能面臨無處充電的困境。 汽車達人錢毅分析，目前特斯拉在台灣約有五萬輛掛牌車輛，但超充站僅約一百零七座。若加上其他充電站，全台充電樁總數約為六百四十至八百五十支，換算比例為四十至六十輛特斯拉共享一支充電樁，相比歐美三十至四十輛車共享一支充電樁的密度稍低，但仍在可接受範圍內。 汽車達人曾小七補充說明，電量超過八成後充電速度會明顯減慢，「當然充到八成對於大部分的車來說里程也夠了」，特斯拉此舉主要是希望提高充電樁的使用效率，增加「翻桌率」。 對於想節省費用的車主，建議充電時只充到足夠使用的電量，長途旅行時可能需要多次停靠充電，並且充電時不要離車太遠，以免因超時而被加收費用。 更多 TVBS 報導 爆燃！ 轎車冒煙「開引擎蓋竄火」 駕駛險遭吞 煤氣桶就在旁 高雄特斯拉闖燈「災難式」碰撞！多車遭波及6人受傷送醫 關稅第1槍！ 韓系電動車自砍30萬