菲百萬網紅愛上台北：景點不只101 去玩要待久一點

（中央社記者林行健、實習記者李香霆馬尼拉9日電）菲律賓百萬旅遊網紅愛上台北，今天在觀光推廣活動上說，台北的景點不只有台北101大樓，還有許多值得探索的秘境，建議去台北玩一定要「多待一點時間」。 台北市政府觀光傳播局今天起在馬尼拉BGC新興發展區的SM Aura購物商場舉辦為期2天的「台北心動之旅」（Feel Your Heartbeat in Taipei）觀光推廣活動，駐菲副代表楊登仕、菲律賓旅遊業者出席，也有許多逛商場的民眾進館參觀。 擁有150萬粉絲的菲律賓旅遊網紅組合「可憐的旅人」（The Poor Traveler）在活動上告訴中央社，由於台灣政府給予菲律賓人14天旅遊免簽待遇，因此造訪台北或台灣的一大優點是不需要做太多行前準備。 「可憐的旅人」成員狄門（Yosh Dimen）讚揚台灣人非常熱情、樂於助人，外來遊客不怕迷路和出錯，不會變成「可憐的旅人」。 狄門說，台北不只有曾經的世界最高建築台北101大樓、中正紀念堂和龍山寺，還有很多值得探索的地方，都有著豐富的文化底蘊和各種美食。 他表示，陽明山國家公園、擎天崗草原、大稻埕、關渡碼頭、劍潭山步道等，都是「被低估的景點」，建議到台北旅遊的菲律賓人要「多待一點時間」。 擁有100萬名追蹤者的網紅魯瑪吉（Krisell Lumagui）說，她喜歡美食與景點，享受大自然與都市的親密接觸，而台北市就是兼具這些特色的地方，「踏進機場的那一刻，你就會有一種奇妙的感覺，迫不及待地想探索這座城市」。