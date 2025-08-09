好兄弟更餓更兇？今年鬼門晚1個月開 專家示警1生肖：拖過鬼月就平安

生活中心／蕭宥宸報導 命理師提醒農曆正月出生的屬蛇民眾鬼月要特別小心車關。（示意圖／資料照） ▲命理師提醒農曆正月出生的屬蛇民眾鬼月要特別小心車關。（示意圖／資料照） 今年因為閏月讓鬼門開晚1個月報到，不少民眾擔心「好兄弟」們被迫延後放暑假，出來後可能會更餓、更兇。命理師柯柏成直言，這種說法純屬臆測，曆法循環是周期性的發生，不單單只發生在今年。但他也提醒屬蛇的民眾，鬼月要特別小心車關、盡量遠離水邊。 柯柏成表示，今年處暑節氣在陽曆8月23日凌晨4時33分35秒交節氣，這天不僅是閏六月的最後一天，同時也是鬼月七月初鬼門開。處暑意為「出暑」，標示暑氣漸漸消退、秋涼漸至，晝夜溫差增大，是天地能量轉換的節點。傳統民俗上認為此時適合調整運勢，另一種解釋是雖然處暑是在立秋之後，但不要掉以輕心秋老虎的厲害，仍然處於暑氣的壟罩之下。 柯柏成說明，傳統上寺廟會在子時（前一晚23點至隔日凌晨1點）舉行儀式，開啟廟中「鬼門」或「龕門」，象徵接引好兄弟來到陽間，普渡拜拜是整個月都可以，這個儀式的核心就是祭祀大士爺。有關大士爺的由來可以說是融合佛教菩薩、道教神祇、民間鬼王共三重淵源，但觀世音菩薩在這裡的形象就會從慈眉善目，幻化「鬼王相」威嚇孤魂，額頭嵌有觀音像（如嘉義民雄大士爺廟），以威嚴的神態鎮壓鬼魂，有大士爺的坐鎮，好兄弟們一衝出地府才不會亂了秩序，並可由大士爺的威神讓供品公平地分配。 柯柏成指出，進入處暑後，屬豬和屬鼠的民眾人緣、桃花特別旺，但桃花不限定是異性緣，例如從事業務工作的民眾也很需要人緣桃花。開實體門市的業者也會需要。兩個生肖的民眾也可以配戴玉器類飾品增強人緣及桃花。而屬豬及兔則是文昌運特別好，有助於學習及考試，如果環境許可，也能在住家的東方放置奇數數量的幸運竹增加運勢。 柯柏成提醒，農曆正月出生的屬蛇民眾，這個月要特別小心車關，如果有遠地出國的旅行計畫盡量改期，因工作不得已也要盡量遠離水邊，容易有意外發生，拖過鬼月就平安。 三立新聞網提醒您： 民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。 更多三立新聞網報導 823核三重啟公投 台聯批藍白「欺負屏東人」：沒把當地人的安危當回事 關稅疊加傳產成最大輸家？外媒揭台灣關稅3大困境：在野杯葛是主因 川普罵台灣偷走美國晶片！財經網美喊「像膝反射」曝可能原因 楊柳路徑持續北修「將成爆頭颱」？專家曝關鍵：接下來會增強