白冰冰節目爆意外！張秀卿當場「突重摔在地」 超慘畫面全被拍

記者蔡維歆／台北報導 郭忠佑抱不住張秀卿差點害她重摔。（圖／民視提供） ▲郭忠佑抱不住張秀卿差點害她重摔。（圖／民視提供） 本週主題「旅途必備的懷舊金曲」邀請8/23將開首場個人演唱會的台語金曲天后張秀卿以及網路爆紅的巴大雄來到節目。主持人白冰冰一開口就稱讚這兩位都是令人佩服為了音樂夢想北漂的人，張秀卿來自屏東墾丁，巴大雄來自花蓮阿美族，當年都是歌唱比賽一路過關斬將得到冠軍出道的，沒想到巴大雄幽默又誠實的說：「冰姐我是第四名，沒有得冠軍」，讓大家很驚訝為何可以出道？ 陽帆（左）跟白冰冰訪問巴大雄、張秀卿。（圖／民視提供） ▲陽帆（左）跟白冰冰訪問巴大雄、張秀卿。（圖／民視提供） 巴大雄笑稱當然是因為外表出眾得到出道機會，讓全場大笑，白冰冰更是讚賞巴大雄日常工作是在包工程，錄影當日更是在發包工程現場直接趕過來。節目上巴大雄更是難得帶來台語歌演唱與張秀卿合唱〈傷心酒店〉以及個人演唱〈堅持〉讓大家看到他深情詮釋歌曲。 張秀卿在《超級冰冰Show》節目上飆唱高難度30年的經典歌曲〈海風海湧海茫茫〉，白冰冰讚嘆這首有13度音階，困難度很高。最後張秀卿使出大絕招，與郭忠祐合唱情歌〈愛你的理由〉時，要求郭忠祐跟她唱情歌要「打從內心深處喜歡她」，還要求郭忠祐輕撫她的臉頰深情看著她，這讓憨厚的郭忠祐表情瞬間僵硬還要裝深情，在對唱時候甚至整個人躺在郭忠祐身上，郭忠祐一邊唱還要一邊抱住張秀卿，差點招架不住讓張秀卿摔到地上，一來一往全場笑翻。