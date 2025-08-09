蕭秉治高雄演唱會倒數「再曝新喜訊」！自爆變胖喊話：別再餵食

記者徐珮華／台北報導 「破億神曲製造機」蕭秉治《活著 Alive》演唱會將在8月23日高雄巨蛋登場，此次萬人演唱會好評如潮，創下完售再加開的紀錄。他也聽到各地歌迷的敲碗聲，除了早前公布10/4香港演唱會，現在一次宣布10/24北京、10/26武漢、12/5深圳、12/7廣州、1/17上海、1/18南京，從2025到2026七個城市。 蕭秉治《活著Alive》演唱會將前往7座城市開唱。（圖／相信音樂提供） ▲蕭秉治《活著Alive》演唱會將前往7座城市開唱。（圖／相信音樂提供） 蕭秉治上回和廣州、上海歌迷相見，已是2年之久的《Project X》演唱會，香港、北京、武漢更是他首次以個人之姿在三城開唱。他將彙整夢幻歌單，精心改編經典歌曲，期待和歌迷大合唱，大喊：「真的很興奮又期待即將和好久不見和一切初次見面的大家，我會全力以赴！」 蕭秉治自招體重胖，呼籲不要再餵食。（圖／相信音樂提供） ▲蕭秉治自招體重胖，呼籲不要再餵食。（圖／相信音樂提供） 從MP魔幻力量到個人solo至今，每次巡迴演出，歌迷知道蕭秉治和工作人員難有時間走走逛逛大啖美食，都會精心準備道地美食為大家補充體力，但他笑說「希望大家這次巡迴不要再餵食了，因為最近體重有點胖回來」，呼籲歌迷只要好好享受他用心策劃的演唱會。 更多三立新聞網報導 玉女歌手突拋震撼彈！「淡出演藝圈」時間點曝光 鬆口關鍵原因 鹿希派女友遭疑懷孕！吳宗憲爆「升格阿公」全招了 鬆口小倆口婚事 撞臉已故大S爆紅！24歲女大生正面回應了 網淚：隱姓埋名去旅行 沈玉琳負債3千萬賣房！小17歲芽芽「秒安慰1句」網看哭：娶對人了