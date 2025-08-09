金瓜石台電基地奈良美智展 最後梯次16日開放預約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者曾智怡台北9日電）日本當代藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」巡迴特展正在新北瑞芳的「台電金水基地」展出，展場坐落於水湳洞山腰，不僅可近距離欣賞畫作，還能同時眺望窗外海天景色，掀起熱潮，16日中午12時將開放最後2梯次預約。 台電繼2019年「點亮十三層」活動後再度攜手中華文化總會，並與奈良美智基金會共同舉辦「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」特展。自2023年啟動在台巡展10年計畫，從高雄出發，到過澎湖、屏東，第4站為新北金瓜石的台電金水基地。 台電透露，奈良美智第一次來到金水基地，便感受到一股不同於其他地方的熟悉感，原因是此處被大海圍繞，與家鄉青森很相像，也因此靈感迸發，其中1幅作品便是直接在現場完成，足見對此處的鍾愛。 奈良美智也十分重視空間和畫作的連結，甚至是每一幅畫和窗景如何搭配、陶器作品擺放角度等，都充滿巧思。 台電表示，展覽除了展出原有作品外，還有6件全新創作繪畫、13件素描作品和奈良美智的陶器、攝影作品，成為巡展至今展品最多的一站，並邀請郭俊佑、賴科維、洪宇喬、石孟鑫等台灣新銳藝術家共同展出。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 值得注意的是，「朦朧潮濕的一天」這幅作品是奈良美智感謝台灣在日本311大地震和COVID-19疫情初期，向日本先後捐贈物資和口罩所創作的巨型畫作。 展覽展期至9月28日，每週一公休，為維持觀展品質採線上預約制，16日中午12時將開放9月1日至15日、9月16日至28日最後2個梯次，活動亦於每日上午9時30分開放現場候補，名額以現場發放號碼牌為準，發完即止。預約詳情可至Taipower Company's public art粉絲專頁（https://www.facebook.com/tpcpublicart/?locale=zh_TW）查詢。（編輯：黃瑞弘）1140809