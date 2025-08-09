平價也能噴出高級感！12款高CP值香水大公開 GD愛牌也上榜

平價香水有哪些選擇？其實從百元～NT.2000元，不只能買到CP值高的香水，更有不少包裝好看、味道好聞、留香時間也不輸專櫃的高質感選擇。以下整理12款超值得入手的人氣「平價香氛」，從小眾品牌到大熱款通通有，快來找到你的命定香氣吧！ KORRES LEFKO清晨告白淡香水 hetras鐵盒手工香水 02 Atelier Tea、04 Royal Wood 來自希臘的香氛保養品牌KORRES，首波推出地中海香氛系列，如果你是白麝香控，那麼這款真的超級推！如果白色有味道，那麼大概就是「清晨告白淡香水」所呈現的氣息，這款香水是對希臘島嶼純淨美學的氣味詮釋，靈感來自愛琴海明亮的陽光、白牆石屋與海風吹拂的寧靜愜意。很適合鍾情極簡優雅、熱愛乾淨氣息的靈魂。從晨露中的清香花語出發，到陽光裡的柔暖尾韻，LEFKO是一段專屬於白色氣味的輕旅行。50ml，NT.1,980。前調：鈴蘭中調：玫瑰、牡丹後調：麝香、粉香調、白檀香 Dalla 雪之木屋淡香水 韓國國民香氛品牌hetras，現在在台灣也能買到了～這款小眾香氛自GD在韓綜《GOOD DAY》中介紹過後，人氣持續高漲！其「鐵盒手工香水」價位親民又好聞，由韓國一級調香師研製，並使用純淨溫和的原料，打造獨特又別緻的香氣！一共4款香味，最熱賣的是#02 Atelier Tea及#04 Royal Wood，「#02 Atelier Tea」的氣味就像是一杯熱紅茶，裡面放了一片佛手柑，帶來溫潤清香；「#04