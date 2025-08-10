日韓快閃掀旋風! 甜點.哥吉拉潮品夯 民眾排隊搶購

財經中心／唐詩晴、胡崇恩 台北報導 日韓人氣美食與潮流文化攻佔台灣市場，從日本生甜甜圈風潮，再到近日，也有韓國最紅提拉米蘇來台，台北信義區百貨，同一層，加上哥吉拉、日本潮流咖哩，就有三座快閃櫃位，百貨業者看準"快閃效應"，引流吸客，短短四個月內引進十組異國品牌。 外層有焦糖的酥脆，內裡綿密，口感介於泡芙和甜甜圈間的岢露圈，取自日文擬態詞KURURU。 看準日韓快閃效應！ 甜點、哥吉拉夯、民眾瘋搶購 「Kururu 岢露圈」源自日文擬態詞「くるる」，象徵輕輕地、轉圈圈的樣子，介於泡芙與甜甜圈之間的奇妙口感。（圖／民視新聞） 就是要轉一轉，沾點濃郁的十勝玉米，或是山形紅櫻桃、西西里開心果醬，口感更豐富。 為了這一口甜，雨天排隊也甘願。 另一家，要先敲開，才能吃的韓國最紅打卡甜點，表面覆蓋脆皮愛心巧克力，敲開愛心，是濃醇的義式濃縮咖啡，和絲滑馬斯卡彭起司，除了經典提拉米蘇口味，還有草莓牛奶、海鹽焦糖、開心果五種口味。 看準日韓快閃效應！ 甜點、哥吉拉夯、民眾瘋搶購 韓國超火紅的甜點品牌「HART TIRAMISU」，海外首發就在台北。（圖／民視新聞） 小小貨櫃外，排到轉彎後，還有近百尺，等了1.5小時進去，出來幾乎人手一袋，即便刺繡外套近2萬、公仔、手機支架，也要1、2千起票，哥迷也沒有預算上限。 看準日韓快閃效應！ 甜點、哥吉拉夯、民眾瘋搶購 新光三越A11有日本潮流咖哩快閃店，以及日本東寶的哥吉拉快閃店。（圖／民視新聞） 日韓潮流，堪稱票房保證，同一家百貨，就有三座快閃櫃位，近4個月，少說10組品牌輪番快閃，來客成長5-10%，異國品牌藉由快閃，試水溫，更要用話題，抓住善變的消費者。