8/10-8/16上升星座運勢！擺脫水逆大轉運，火星、冥王星帶來新契機

從 8月11日 起，水星將在獅子座恢復順行，無論是重啟擱置已久的計畫，還是勇敢面對難以啟齒的對話，這週都將是你展現自信、突破現狀的最佳時機。 by Rose Tai- 2025/08/10 更新 Photo / Getty 文/清水孟國際塔羅篠安老師 「水星順行 火冥三分」，本周我們即將在8月11日水星在獅子座恢復順行，思緒與表達將漸漸清晰，對話溝通、創作與自信表現迎來正能量。火星在天秤與冥王星水瓶呈三分相，讓人在人際或合作中展現強大行動力與改變的意志，也可能有策略性地推動某些關係或計畫。(參考星座:上升星座) 本週你在團體或合作場合展現強烈主導力，將影響一些重要決策。水星順行讓你更清楚自己想要如何表達愛意或追求創意，適合重啟先前擱置的作品或告白行動。感情中要避免太過強勢，給對方空間才能維持平衡。 本周水星順行後，家庭溝通變得更順利，過去的誤解有望釐清。職場上的隱忍即將獲得回報，這週你能在低調中釋放影響力。注意健康與生活作息，適合重新安排作息或居家空間，讓自己更舒適安心。 本周水星順行對你最有感，語言表達恢復流暢，學習力與社交能量上升。本週適合安排短途旅行、進修課程或完成積壓文件。與兄弟姊妹、老同學聯絡會有意外驚喜。靈感湧現，寫作與創作能量回歸。 本周水星順行幫助你重新釐清價值與資源配置，財務觀念回歸穩定。火星與冥王星的角度有利於你爭取投資、資源整合或房產相關議題。別怕談判，適時展現底線反而能贏得尊重。情感方面要注意金錢觀念的落差。 本周水星在本命宮順行，讓你重拾自信與魅力，溝通與表達力明顯提升。本週也特別有行動力，適合處理個人品牌、外表形象或社群發展。火冥三分讓你在人際圈中顯得特別有主見，有望吸引關鍵人物注意。 本周水星順行幫助你整理過去幾週混亂的情緒，適合靜心或療癒工作。這週你可能渴望獨處，或重新審視內在的信念與安全感。火冥三分讓你在工作細節與長遠目標之間取得平衡，專注做出真正有價值的決定。