黃宣挑戰12層樓高自由落體 嚇到狂叫媽

（中央社記者洪素津台北10日電）主持人陳柏霖和黃宣隨旅遊實境節目「出去一下」翻玩紐西蘭，旅途中黃宣挑戰12層樓高的自由落體，嚇得狂叫「媽」，卸下裝備後語無倫次，呈現當機狀態。 陳柏霖和黃宣隨旅遊實境節目「出去一下」，帶著飾演航海王真人版索隆的新田真劍佑赴紐西蘭冒險．因為節目玩遊戲規則，新田真劍佑和草野大成被調回日本參與其他尋寶任務，新田真劍佑透過新聞稿依依不捨地表示：「能跟這兩個人一起旅行真是太好了！」 少了新田真劍佑和草野大成的相伴，陳柏霖和黃宣到擁有多項極限運動設施的冒險者天堂「速度谷」接受挑戰，陳柏霖和黃宣分別選擇了「上」和「下」的玩法，懷著忐忑不安的心情分頭進行。 黃宣穿戴上全身護具、綁上繩索，隨後被送到離地43公尺的高空，只見他拚命鼓勵自己「我不害怕、我不害怕」，接著無預警被狠狠扔下，體驗了12層樓高的自由落體快感，魂不附體的他嚇得狂叫「媽」，卸下裝備後還是語無倫次，呈現當機狀態。 選擇「上」的陳柏霖則是穿上連身飛行制服，挑戰空中懸浮，想不到空中平衡難度非常高，直到終於掌握住漂浮訣竅後才完成任務，但他已經彷彿游完400公尺一樣，累到虛脫無力。 「出去一下WHAT A TRIP」每週日晚間9時公共電視首播，晚間11時於各大串流平台遠傳FriDay、中華電信Hami Video、LINE TV準時上線。（編輯：管中維）1140810