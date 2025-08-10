華語女歌手第一人 劉若英「有史以來最晚」唱到深夜近12點

劉若英近日在烏魯木齊奧體中心綜合體育館舉辦演唱會。相信音樂提供 劉若英9、10日在烏魯木齊奧體中心綜合體育館舉辦「飛行日」4.0版演唱會，成為華語女歌手烏魯木齊開唱第一人，再度啟程的《飛行日》耗資6000萬豪華四重升級，以嶄新解構式四面台、升級的視訊及燈光、精選黃金的歌單在盛夏回歸。 劉若英「飛行日」4.0版演唱會2022年從台北小巨蛋啟程，橫跨亞洲、美洲、歐洲，歷經47個城市、75場演出、1100天的飛行，共計超過75萬名樂迷共襄盛舉，挑戰多個城市3連場解鎖，以及超過70場正式跨越個人演出場次紀錄，劉若英也從少女小漁到演唱會女王，持續締造紀錄。 劉若英近日在烏魯木齊奧體中心綜合體育館舉辦演唱會。相信音樂提供 來到第76場，除了初航成員環形飛天鯨魚、五米超高旋轉巨熊，之前預告將加入海陸樂園全新夥伴也於9日揭曉。首先映入眼簾的是全新的四面台，可隨著舞台解構再解構，將LED螢幕呈現出全新的飛行視野，帶領全場上山下海，打造沉浸式海陸樂園；在燈光方面，新增了晶立方流線燈柱和騰空環抱燈環，透過燈光輪番變化，透出3D立體文字與輪廓，全新的飛行視野，令現場歌迷為之驚豔。 劉若英和新疆很有緣份，第八張專輯《我的失敗與偉大》便是在新疆喀納斯湖拍攝，其中的耳熟能詳的〈分開旅行〉、〈原來你也在這裡〉也是在新疆，她說：「其實我非常緊張，很多緊張是飛行日4.0版做了很多的變化，所以對我來說是一場新的演出。」雖然緊張，但她知道一站上四面台，全場歌迷都是她的靠山，她堅定地說：「所以今晚，讓我們一起瘋狂一起唱，所有喜怒哀樂都一起唱，你們是我靠山，所以有很多歌陪我一起唱。」 劉若英近日在烏魯木齊奧體中心綜合體育館舉辦演唱會。相信音樂提供 劉若英近日在烏魯木齊奧體中心綜合體育館舉辦演唱會。相信音樂提供 由於烏魯木齊日落時間比較晚，演唱會從晚上9點開始，當劉若英唱到晚上11點半時，問台下歌迷現在幾點，歌迷回9點，讓她笑回：「聽說這邊是習慣夜生活，聽說有時差三小時。」因為歌迷捨不得走，劉若英加碼獻唱〈飄洋過海來看你〉、〈大家來戀愛〉，一路唱到晚上11點50分，成為飛行日有史以來最晚結束的演唱會場次。 劉若英近日在烏魯木齊奧體中心綜合體育館舉辦演唱會。相信音樂提供 回到原文 更多鏡報報導 劉若英哭到紅眼快閃戲院 大讚薛仕凌演技好得「令人髮指」 劉若英與薛仕凌姊弟戀被封「劉一尊」 放話謝盈萱「我搶你男人」 劉若英睽違13年攜手薛仕凌譜姐弟戀 《我們意外的勇氣》入選北影神祕場