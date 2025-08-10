新一波關稅衝擊將到 日用品、嬰兒用品、服裝、電子產品恐再漲價

自4月以來，美國向所有進口商品徵收10%的基礎關稅，許多貿易夥伴8月起又面對更高的對等關稅；耶魯大學預算實驗室(The Budget Lab at Yale)指出目前整體平均關稅稅率為17%，是1935年大蕭條以來最高。專家建議，消費者可能得趁某些商品漲價前先買，像是服裝、科技產品、家庭日用品等等。 國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，關稅衝擊迫在眉睫，但民眾仍有時間省錢，因為關稅只適用於進口商品，因此目前美國倉庫中的產品價格不會飆升。然而一旦這些庫存耗盡，許多公司將別無選擇，只能漲價，各行各業的品牌已經紛紛上調價格或警告消費者即將漲價，其中包括耐吉(Nike)、Black & Decker、Fabletics等知名品牌。 威得恩大學(Widener University)消費心理學教授史坦曼(Ross Steinman)表示雖尚不清楚關稅的具體影響，但有一點是肯定的：幾乎所有你要買的東西都會漲價。這不代表要恐慌性搶購，然而確實是購買心願清單上的商品的最佳時機。購物程式Smarty的執行長兼省錢專家波爾沃(Vipin Porwal)表示，應關注海外生產的高價商品，例如科技產品、家電、家具、汽車，或是服裝、鞋子、食品雜貨、清潔用品等家庭必需品。 要記住的是，即使產品是在美國製造，通常還是從國外進口布料、電池、微晶片等材料，導致企業面臨更高的生產成本，因此就算是美製商品價格也會上漲。 下面則是NBC Select選出一些應該考慮購買的產品。 日用品與食品類： 汰漬(Tide Pods)液態洗衣膠囊、Bounty廚房紙巾、Kosterina特級初榨橄欖油 科技產品：