北京9日晚交通管制彩排閱兵 約2.2萬人參加演練

（中央社記者謝怡璇北京10日電）今年是抗戰勝利80週年，中共將於9月3日在天安門前舉行閱兵。北京昨天舉行首次綜合演練，約2.2萬人參加，部分路段被封，胡同周圍有人員把守。有工作人員稱16日將有下場演練。 新華社今天報導，「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念活動新聞中心表示，9日晚間至10日凌晨，北京天安門地區舉行抗戰80週年大會第一次綜合演練，約2.2萬人參加。演練包括紀念大會儀式等內容，全面檢驗各方組織保障和指揮運行工作。 北京公安局6日公告，於9日至活動結束間，對天安門地區及相關道路採取交通管制，部分路段禁止車輛通行，部分地鐵車站出入口封閉。 昨天晚間6時許，王府井大街附近已有不少管制人員在封路，附近店家有些選擇當天不營業，有些商場則在下午4時關閉；現場也有不少作業車輛將路旁的電動車及腳踏車移動至他處。 有數輛大巴士停在王府井大街前，車上全是剃著平頭、身著黑衣的男士，其身上掛著疑似是識別證的名牌，全員下車後整隊前往特定區域。 在管制區域內的胡同，也有人員把守，住在周圍的居民出入必須出示身分證。而在管制區域周圍，也可看見有民眾視訊給親朋好友，說路都被封了，應該是為了彩排閱兵；有名人員表示，16日將有下一場演練。 據高德地圖顯示，長安街、景山前街、東單北大街等多條主要幹道都被封路，封路緣由為「2025北京專項活動」。 透過 Google News 追蹤中央社 昨天晚間也有中國民眾在小紅書發文，照片顯示王府井周圍進行交通管制。有網友連留言稱，「酒店全是警察，都不讓出去，還要登記」；也有人表示，其所住的小區被封，無法點外送；有人則隱晦表示，是為了9月3日彩排。 中共將在9月3日上午於北京天安門廣場，舉行紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」大會，包括檢閱部隊，中共總書記習近平將發表講話。（編輯：張淑伶）1140810 2025年是抗戰勝利80週年，中共將於9月3日在北京天安門前舉行閱兵。8月9日晚間舉行紀念活動的首次演練，天安門地區及相關道路採取交通管制。圖中黑衣隊伍為參與演練人員，全員整隊前往特定區域，攝於8月9日。中央社記者謝怡璇北京攝 114年8月10日