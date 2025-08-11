南部就是氣派！花近百萬宴客 69尾金鯧「當街炭烤」吸睛

台南安南區什二佃南天宮舉辦平安宴，現場最引人注目的景象是六十九尾金鯧魚在街道上一字排開炭烤。（圖／TVBS） 台南安南區什二佃南天宮日前舉辦睽違八年的平安宴，以近百萬元款待信眾，場面盛大隆重。活動最吸睛的亮點是六十九尾金鯧魚當街炭烤，一字排開的壯觀畫面令人印象深刻。此次平安宴共有一百三十八桌，邀請兩位在地總鋪師精心料理，除了香氣四溢的炭烤金鯧魚外，還提供整隻龍蝦及特色湯品等豐盛菜餚，展現南部辦桌的獨特魅力與熱情好客的文化特色。 台南安南區什二佃南天宮舉辦平安宴，現場最引人注目的景象是六十九尾金鯧魚在街道上一字排開炭烤。（圖／TVBS） 台南安南區什二佃南天宮於九日晚間舉辦平安宴，現場最引人注目的景象是六十九尾金鯧魚在街道上一字排開炭烤。總鋪師在鐵架下擺放整排木炭，將金鯧魚用鐵叉串起，並在魚身劃上兩刀幫助入味。外燴總鋪師蔡佳璋表示，他烤了六十九隻魚，並使用檸檬汁去除腥味，他從事辦桌料理已有六十年經驗。 平安宴的菜色還包含肉質Ｑ彈的整隻龍蝦，以及用整隻雞熬煮的雞湯，特別的是湯中還加入整隻鱉一同烹煮。（圖／TVBS） 炭烤金鯧魚上桌時，濃郁的炭香立即撲鼻而來。除此之外，平安宴的菜色還包含肉質Ｑ彈的整隻龍蝦，以及用整隻雞熬煮的雞湯，特別的是湯中還加入整隻鱉一同烹煮。蔡佳璋解釋，料理烤魚有其講究，一般常見的白鯧適合乾煎、清蒸，價格較高，每台斤六百至八百元；而金鯧魚每台斤四百五十元，在有限預算內性價比較高，且「紅紗（金鯧）它的肉比較硬比較好烤」。 信眾對菜色讚不絕口，尤其第一道的烤魚特別令人印象深刻，甚至「離開一下子回來，剩下魚頭連魚尾都沒有看到」。（圖／TVBS） 參與平安宴的信眾對菜色讚不絕口，有信眾表示平時難以吃到如此美味的料理，尤其第一道的烤魚特別令人印象深刻，甚至「離開一下子回來，剩下魚頭連魚尾都沒有看到」，顯示此道菜餚深受歡迎。 什二佃南天宮主委吳順德說明，今年因碰上雙閏月，睽違八年才再次舉辦平安宴。活動開放每位信眾以七百元價格報名參加，一桌七千元，共宴請一百三十八桌，總花費近百萬元，目的是為了祝壽神明生日。他強調：「我們有要求要煮好一點，讓他們（總鋪師）自由發揮。我們因為一百三十八桌，有聘請兩位長期配合的總鋪師，都在地的，配合幾十年了。」 南部地區常見流水席，每位師傅都有自己的特色料理。此次平安宴選用整隻魚、龍蝦，並以現場碳烤方式呈現，再次展現南部人辦桌的氣派與豪邁風格，讓參與的民眾都能大快朵頤，留下難忘的體驗。 更多 TVBS 報導 燒肉店「控餐」惹爭議！龍蝦遲遲不上 顧客餓到崩潰 雨後奇景！彰化曬出「粉粉棉被海」 信眾讚：如國旗飄揚 糾紛未了！蔡阿嘎突襲蘿拉x老家麵店 捧場宣傳盼生意好才有錢還 彰化埔鹽五營廟被惡搞！男子連毀「倒插香」