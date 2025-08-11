吃辦桌還能看變裝皇后！飯店嗨推「10台式料理＋6皇后」輪番上陣

生活中心／賴俊佑報導 台北國泰萬怡攜手「灣島娛樂」推出「辦大秀」沉浸式皇后桌菜饗宴。（圖／台北國泰萬怡 提供） ▲台北國泰萬怡攜手「灣島娛樂」推出「辦大秀」沉浸式皇后桌菜饗宴。（圖／台北國泰萬怡 提供） 吃辦桌還能看變裝皇后秀！台北國泰萬怡攜手「灣島娛樂」推出「辦大秀」沉浸式皇后桌菜饗宴，不僅能品嘗10道台味經典料理，還有6位皇后華麗演出，限量100席官網開搶；要看猛男的姐妹們，全台第一齣原創大型猛男表演秀《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》，每場演出由6位猛男帶來性感舞蹈和貼身互動，9月共6場演出官網售票中。 台北國泰萬怡酒店攜手首次與「灣島娛樂」合作，將於9月7日於宴會廳推出「辦大秀」皇后桌菜饗宴，將帶來絕無冷場的70分鐘變裝皇后秀，表演主題以「臺灣感性」為經典元素，結合那卡西曲風，6位皇后輪番登場，以歌舞與笑聲點燃現場氛圍，演出特別加入多項與賓客互動的環節，重現八零年代秀場風情。 當晚將端出10道台式料理和6位變裝皇后輪番上陣。（圖／台北國泰萬怡 提供） ▲當晚將端出10道台式料理和6位變裝皇后輪番上陣。（圖／台北國泰萬怡 提供） 主廚為呼應「復古懷舊」及「摩登共融」的主題，精心客製了一場台味十足的澎派流水席桌宴。以象徵好運開場的「龍鳳報喜五福拚」揭幕，賓客可大啖烏魚子、沙拉鮑片、涼拌海蜇、粉炸銀魚等經典冷盤，再到熱氣氤氳的「錦繡台式海鮮羹」與「長壽封肉傳家香」鮮香撲鼻登場，每一道都是記憶中辦桌的不敗美味。另外，更有「手工炸路雙味拼」、「海篸生炒三味鮮」、「清蒸鮮活水上鮮」等海陸大菜層層迭出，壓軸上桌的「芋香土魠魚米粉」與「南部手工炸雞腿」則讓人一秒重回巷口紅布棚下的童年場景。甜點部分也不馬虎，「情人果冰盤」與「雞蛋布丁水果拼盤」清爽收尾，完美呼應活動的懷舊氛圍。 「辦大秀」沉浸式皇后桌菜饗宴即日起於官網開賣，限量100席，售完為止，每人2,880元+10%，當晚賓客可享同日入住專屬住房優惠，每房4,888元起+15.5%，並含隔日延遲退房至下午4點。 台灣首度推出原創大型猛男表演秀《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》。（圖／MUSCLE HIGH 提供） ▲台灣首度推出原創大型猛男表演秀《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》。（圖／MUSCLE