麥當勞「雙鷄99」限時優惠開跑 全家燒肉宇宙聯名沈姨推新品

記者李鴻典／台北報導 搶攻暑假尾巴商機，麥當勞8月 11日起連續兩週的平日祭出「雙鷄99」，免憑券即可享經典產品「麥脆鷄腿」、「勁辣鷄腿堡」兩件99元「鷄」省優惠！超值優惠限期開跑，「雙鷄99」每人每次至多可購買四組（共八件）。 麥當勞連兩週祭出平日限定「雙鷄99」，8月11日至15日「麥脆鷄腿（原／辣）」，單點兩件特價99元。（圖／品牌業者提供） ▼▲麥當勞連兩週祭出平日限定「雙鷄99」，8月11日至15日「麥脆鷄腿（原／辣）」，單點兩件特價99元。（圖／品牌業者提供） 麥當勞連兩週祭出平日限定「雙鷄99」，8月11日至15日「麥脆鷄腿（原／辣）」，單點兩件特價99元。（圖／品牌業者提供） 8月11日至8月15日（平日週一至週五），由經典「麥脆鷄腿」打頭陣，單點兩件特價99元（原價126元）；麥脆鷄腿嚴選在地帶骨鷄腿，表皮酥脆有層次，咬下肉香四溢，瞬間享有嫩、脆、爽的三重美味。 8月18日至8月22日（平日週一至週五），超人氣「勁辣鷄腿堡」接力，同樣單點兩件特價只要99元（原價156元），等於現打六三折！厚實飽滿的香辣鷄腿排，搭配新鮮生菜與特製美乃滋，一口咬下超過癮。 麥當勞連兩週祭出平日限定「雙鷄99」，8月18日至22日「勁辣鷄腿堡」，單點兩件特價99元(原價156元)。（圖／品牌業者提供） ▲麥當勞連兩週祭出平日限定「雙鷄99」，8月18日至22日「勁辣鷄腿堡」，單點兩件特價99元(原價156元)。（圖／品牌業者提供） 漢堡王明（12日）起將推出限時14天的「買大送小」加碼優惠券，包括99元買10塊雞塊送5塊雞塊、69元買雞薯條送小辣薯球，百元有找照樣吃飽，口感扎實彈牙的雞塊每塊不到7元。現在吃漢堡王，除了現正熱賣的《火影忍者》聯名套餐（無公仔餐214元起、公仔餐286元）、父親節限定套餐（288元），想要加菜更可多利用加碼優惠券，12日至25日限時14天，百元有找就能大嗑雞塊、雞薯條、辣薯球，機會難得一定要把握。 漢堡王限時14天點心買大送小銅板價。（圖／品牌業者提供） ▲漢堡王限時14天點心買大送小銅板價。（圖／品牌業者提供） 暑期味蕾戰正式開打！「全家」推出夏日美食全新提案，以肉食系主食、健康原型食材、創新異國小吃三大美味陣線，搶攻盛夏多時段餐食需求。率先登場的「燒肉宇宙」系列鮮食美味再進化，即日起陸續開賣3款新品，主打高飽足、重口味與品牌聯名話題。首推Coke肉肉大使陪沈團．沈監製的「姨次滿足熟成牛豚雙拼」，以沙茶辣油與奶油蒜香三重醬底搭配炙燒牛五花、豬五花雙主菜，鹹香濃郁、份量十足，是夜市魂與台日燒肉靈感的完美結合，直攻肉食主義者的心；「柚見極炙烤牛飯」則與人氣品牌「開丼」聯名登場，炙燒牛肉搭配蔥鹽與日式柚子果香，酸鹹平衡、開胃不膩。 全家瞄準燒烤控與肉食派消費者，「燒肉宇宙」系列鮮食起端出美味新品「姨次滿足熟成牛豚雙拼」與「柚見極炙烤牛飯」。（圖／品牌業者提供） ▲全家瞄準燒烤控與肉食派消費者，「燒肉宇宙」系列鮮食起端出美味新品「姨次滿足熟成牛豚雙拼」與「柚見極炙烤牛飯」。（圖／品牌業者提供） 8月13日壓軸上市的「炙烤燒肉拌麵」以韓式炸醬拌麵為基底，融合燒肉醬與水果甜感，搭配厚切豬肉片與脆口蔬菜絲，打造濃而不膩的鹹甜風味新體驗。8月19日前，凡購買指定「燒肉宇宙」系列鮮食任乙款，加價5元即可搭購可口可樂隨行罐（330ml），還能同步參與「全家」APP積分趣活動，集滿200點可兑換「姨次滿足熟成牛豚雙拼」75折券乙張。 同步迎來明星商品「夯番薯」18週年慶，全台店舖開賣紫玉番薯、萌Q療癒的夯總造型包子及限量夯番薯娃包，9月2日前更享夯番薯第二件8折優惠；同步還有南洋酸辣燙「馬尚煮」搭配椰漿粉的升級新吃法、韓國街頭甜點「堅果糖餅」療癒上市，搶攻暑期餐食市場。 夯番薯18週年！全家夯品齊發，限時開賣紫玉番薯，9/2前享第二件8折。（圖／品牌業者提供） ▲夯番薯18週年！全家夯品齊發，限時開賣紫玉番薯，9/2前享第二件8折。（圖／品牌業者提供）