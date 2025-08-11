江蕙流感康復明攻小巨蛋！現身彩排「被問健康狀況」主辦單位鬆口了

記者徐珮華／台北報導 金曲歌后「二姐」江蕙復出演唱會《江蕙2025無・有》台北場明（12）日正式登場，今日也進駐台北小巨蛋，全力準備明晚演出。而她日前才因感染流感住院，緊急宣布8、9日首兩場演出延期，被問到目前身體狀況，主辦單位寬宏藝術也回應了。 江蕙12日迎來台北小巨蛋演唱會。（圖／寬宏藝術提供） ▲江蕙12日迎來台北小巨蛋演唱會。（圖／寬宏藝術提供） 江蕙結束一連8場高雄場演出，明日移師台北開唱。睽違10年舉辦台北小巨蛋演唱會，江蕙心情既期待又戰戰兢兢；而她大病初癒重返舞台，目前身體狀況良好，也緊盯所有團隊每個演出事項，希望能讓演出呈現最完美的狀態，主辦單位則感謝歌迷對於延期的體諒與支持。 江蕙封麥10年復出開唱。（圖／寬宏藝術提供） ▲江蕙封麥10年復出開唱。（圖／寬宏藝術提供） 此次演唱會打造出視覺與聽覺兼具的表演盛宴，江蕙本人也親自參與節目製作與曲目編排，期望每位進場的觀眾都能感受到她對音樂的真摯情感，讓歌迷不只聽歌，還能帶回滿滿的回憶。 更多三立新聞網報導 江蕙金曲登上國際！大咖歌手「唱進紐約心臟」嗨喊：節奏不需要翻譯 36歲荔枝兒死訊藏2個月！老公悲揭「最後訊息」慟喊：真的好突然 A-Lin《歌手》墊底輸他！疑「後台內定紙條」瘋傳 她5字首發聲 撞臉已故大S爆紅！24歲女大生正面回應了 網淚：隱姓埋名去旅行