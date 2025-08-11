生活中心／綜合報導 這是丟臉丟到國外了嗎？日台交流協會日前突然在官網上公告，台灣最近觀光景點，頻頻發生日本遊客被偷竊事件。還直接點出四個景點，包含九份、永康商圈、中山商圈和各大夜市。雙北市警方統計，今年一月至今，受理了16起日籍遊客遭竊案件，不過我們實際到永康街詢問日本遊客，他們都說台灣非常安全。 民視記者周容萱：「台北市的永康商圈，平常不管平日假日，都有非常多觀光客，其中日本人也佔了大多數，不過現在日本台灣交流協會，卻發出這樣的一篇公告。」黑底紅字，要遊客慎防扒手。文中提到，最近台灣的觀光景點，頻頻發生偷竊事件，而且還直接點出幾個地點，包含夜市、九份、永康街以及中山商圈。要日本遊客務必拉上包包的拉鏈，並且放在身體前方。還提醒遊客如果真的遇到偷竊，要馬上到派出所求助。 丟臉到國外? 台4景點遭點名 日本台灣交流協會點名雙北四景點頻繁出現扒手。（圖／民視新聞） 不過實際到永康街詢問……。日本遊客：「台灣是非常安心的地方，很適合旅行。」日本遊客：「台灣是一個非常安全的國家，我從來沒有擔心過，來這邊會遇到扒手，我來過這裡好幾次了，都沒有遇到偷竊的問題，大家都非常友善。」平日的新北市九份，人潮不少，老街空間窄，人與人的距離也比較接近，扒手或許就看準這時機下手，不過店家表示，近年來扒手已經少很多。九份店家：「疫情前吧，疫情前比較多，後來就沒什麼再聽到，（警察）都會來巡。」 丟臉到國外? 台4景點遭點名 新北市警方今年一到八月受理５件日籍旅客遭竊案件，九份老街現已多加派警力巡邏。（圖／民視新聞） 觀察被點名的商圈，的確有很多外國遊客，但似乎都不太擔心在台灣遇到小偷。不過，北市警方統計，今年一到八月總共受理11件日籍旅客遭竊案件，的確集中在永康街和捷運中山站，另外還有信義商圈等人流密集處，常以推擠、拉開背包拉鍊或割破外衣等方式竊取財物，機動性高、行竊手法熟練。警方已鎖定四名外籍犯嫌，並當場查獲一名本國籍男子偷走的物品，當天依法偵辦。另外，新北市則受理五件。新北刑大肅竊組組長陳明宏：「針對相關熱點增設監視器，以掌握相關案情，對於風景區，我們會張貼多國的語言防竊標牌。」警方強調會和日台交流協會橫向聯繫，並提供防竊資訊給旅客，只是雙北四景點被點名扒手頻繁出現，就怕降低遊客來台意願，更讓台灣在國際上的形象受到影響。 原文出處：丟臉到國外? 台4景點遭點名"扒手多" 警:雙北今年受理16件 更多民視新聞報導 楊柳颱風直撲台灣會放颱風假？ 氣象署揭「停班停課」標準 楊柳颱風逼近 知本、嘉明湖多條步道預警性封閉 楊柳颱風逼近！日網紅揭「台灣1狀況超幸福」全場點頭：真的爽